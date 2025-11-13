Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di slalom 2026: esiste una rivale credibile per Mikaela Shiffrin?

Torna in scena la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Dopo la consueta pausa dopo l’esordio stagionale di Soelden, il Circo Bianco si sposta decisamente verso nord per il fine settimana di Levi (Finlandia). Nella località della Lapponia, come tradizione, si disputeranno due slalom, uno per comparto.

Sulla pista denominata “Levi Black” vedremo, quindi, la prima gara tra i pali stretti di questa annata che, ovviamente, dovrà darci una risposta alla seguente domanda: “Ci sarà una rivale credibile per Mikaela Shiffrin”? La domanda è lecita per un semplice motivo. La fuoriclasse statunitense, se si svolgesse una stagione lineare, non dovrebbe avere rivali, quantomeno sulla carta. La sua voglia di vincere sarà enorme, anche perchè un anno fa le cose non sono andate certo nella sua direzione.

Nella stagione scorsa, infatti, la Coppa di specialità è andata a Zrinka Ljutic con 541 punti contro i 509 di Katharina Liensberger. Terza Camille Rast con 492 punti, quarta proprio Mikaela Shiffrin con 486 mentre al quinto posto ha concluso Lena Duerr con 473. Un equilibrio assoluto come non si vedeva da tanto tempo. La motivazione? La lunga assenza della nativa del Colorado. Senza questo aspetto, infatti, la statunitense era pronta per l’ennesimo trionfo tra i rapid gates.

Mikaela Shiffrin ha dominato una intera era dello sci alpino femminile e, soprattutto, nello slalom, specialità nella quale ha vinto ben 8 Coppe di specialità. Arriverà la nona? Tutti gli indizi sembrano portare in questa direzione ma Zrinka Ljutic in primis sarà pronta a vendere cara la pelle. Katharina Liensberger cercherà di ripetere l’ottima annata scorsa, mentre Camille Rast è chiamata al salto di qualità definitivo.