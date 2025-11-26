La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Copper Mountain dopo 24 anni: due podi azzurri nella storia

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si prepara per la trasferta nordamericana che, nei prossimi giorni, porterà il Circo Bianco nel Colorado, più precisamente a Copper Mountain. Una località che è stata parte del calendario solamente in selezionati momenti, con l’Italia che non ha mai vinto sulla pista statunitense. Sono arrivati, però, due podi. Uno per comparto. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose nei precedenti.

L’esordio della Coppa del Mondo a Copper Mountain avviene il 5 marzo 1976 con il gigante femminile vinto da Rosi Mittermaier davanti alla padrona di casa Cindy Nelson e alla svizzera Bernadette Zurbriggen. Nella stessa giornata si è disputata anche la gara tra le porte larghe maschile con il successo dello statunitense Greg Jones che apre la doppietta davanti a Phil Mahre, mentre completa il podio lo svizzero Engelhard Pargatzi.

Il weekend prosegue con gli slalom. Il 6 marzo 1976 successo di nuovo per Rosi Mittermaier davanti all’austriaca Monika Kaserer quindi completa il podio l’elvetica Lise-Marie Morerod. Nella giornata successiva, il 7 marzo 1976, tra i rapid gates arriva l’inevitabile successo di “Sua Maestà” Ingemar Stenmark davanti allo statunitense Steve Mahre ed al nostro Gustav Thoeni che conquista il primo podio per i colori azzurri.

Si torna a gareggiare sulla pista del Colorado il 19 novembre 1999 con il gigante femminile vinto dalla francese Regine Cavagnoud davanti alla nostra Karen Putzer che precede l’austriaca Michaela Dorfmeister. Nella giornata successiva del 20 novembre 1999, spazio allo slalom che vede il successo a pari merito della francese Christel Pascal-Saioni e della slovena Spela Pretnar, mentre al terzo posto chiude la norvegese Trine Bakke. Passano due anni e si torna in scena il 21 novembre 2001 con il gigante vinto dalla norvegese Andrine Flemmen che precede la canadese Allison Forsyth e la svizzera Sonja Nef. L’ultima gara in ordine di tempo è datata 22 novembre 2001 con lo slalom vinto dalla francese Laure Pequegnot davanti al duo austriaco composto da Christine Sponring e Carina Raich.