Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di slalom 2026: grande incertezza tra Noel, austriaci e norvegesi. E occhio al Brasile…

Comincia da Levi la stagione dello slalom maschile, probabilmente la specialità dove regna la maggior incertezza nella lotta per la sfera di cristallo. Nella passata stagione c’è stato il ritorno al successo del norvegese Henrik Kristoffersen, alla sua quarta coppa della carriera, che è stato sicuramente il più costante in un ampio lotto di possibili favoriti.

Sicuramente l’esperto campione norvegese andrà a caccia della quinta sfera di cristallo, ma già i primi avversari li avrà proprio in casa sua visto che i connazionali Timon Haugan e Atle Lie McGrath sono assolutamente tra i candidati alla vittoria o comunque a salire sul podio ad ogni gara. Entrambi hanno lasciato per strada qualcosa l’anno scorso, non riuscendo a tenere la continuità del loro più illustre connazionale, ma possono assolutamente dire la loro fino all’ultima gara.

Dalla Norvegia si passa all’Austria dove i fari sono puntati soprattutto su un ritrovato Marco Schwarz. L’austriaco ha già messo in bacheca in passato una coppa di slalom e a Soelden ha dimostrato di aver messo da parte l’infortunio dell’anno scorso. Inoltre Schwarz proverà a battagliare con Odermatt in classifica generale e sa che proprio dallo slalom passano le sue fortune. Restando sempre tra le file austriache non si può di certo dimenticare Manuel Feller, vincitore della sfera nella stagione 2023/2024 e che in quella passata è stato troppo altalenante, ma uno come lui non si può lasciar fuori dai pronostici.

Fari puntati ovviamente anche su Clement Noel. Il francese sembra essere lo slalomista più forte e lo scorso anno ha davvero gettato al vento una grande occasione. Quando non sbaglia difficilmente non vince o non arriva sul podio. Deve solo essere continuo e non farsi male per cercare di vincere una coppa di slalom che finora gli è sempre mancata.

Attenzione poi anche allo svizzero Loic Meillard, altro serissimo candidato per la lotta alla sfera di cristallo e poi c’è una nazione che sogna di fare la storia ed è il Brasile. Da quando Lucas Pinheiro Braathen ha deciso di diventare brasiliano, per il paese sudamericano si sono aperte possibilità semplicemente inimmaginabili qualche anno fa. Certo Braathen dovrà trovare la stessa continuità che ha avuto nella stagione 2022-2023, cercando di sbagliare il meno possibili per regalare un sogno ai suoi nuovi tifosi.