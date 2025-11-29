Sci alpino, grave infortunio per gli USA: Lauren Macuga salta le Olimpiadi

È appena iniziata la stagione olimpica per lo sci alpino, ma gli infortuni stanno davvero trasformando questo 2025-2026 in un dramma. Se Federica Brignone ha rimesso da poco gli sci ai piedi e Lara Gut-Behrami invece ha salutato la possibilità a Cinque Cerchi, non possono sorridere neanche in casa USA.

È di ieri infatti la notizia dell’infortunio di Lauren Macuga. La 23enne, uno dei talenti pronti ad esplodere in casa statunitense, è caduta in allenamento riportando un grave infortunio al ginocchio sinistro, che dovrà essere operato.

L’annuncio è quello di stagione finita, proprio quando stavano per entrare nel vivo le discipline veloci, dove la statunitense aveva fatto vedere di valere le migliori al mondo.

Da ricordare infatti che l’anno scorso erano arrivati due podi in Coppa del Mondo, con la ciliegina sulla torta della vittoria arrivata in SuperG in quel di Sankt Anton.