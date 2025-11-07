MotoGP: scatta il weekend di Portimao. Bagnaia cerca una scossa, curiosità per Bulega

La stagione di MotoGP volge al termine. Oggi, venerdì 7 novembre, si alzerà il sipario sul GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025 in scena presso il circuito di Portimao. Nonostante il titolo sia stato già deciso da un pezzo non mancheranno gli spunti d’interesse sul tracciato lusitano, considerata anche una partecipazione particolarmente importante in casa Ducati.

Si perché come sappiamo l’assenza di Marc Marquez, trionfatore di questa annata sportiva e fuori per in infortunio, verrà soppesata dal debutto di Nicolò Bulega, conosciuto dagli amanti delle due ruota per essere uno dei grandi protagonisti della Superbike. L’italiano farà il suo esordio con l’ambizione di fare bene, consapevole che il passaggio nella classe Regina sarà tutt’altro che semplice.

Inutile dire poi che i fari saranno puntati tutti sul Francesco “Pecco” Bagnaia, a caccia di riscatto dopo l’ultima insufficiente prova di Sepang, dove ha sì vinto la Sprint Race, ma anche incasellato il terzo ritiro consecutivo dal bellissimo successo in quel di Motegi. L’ex Campione del Mondo dovrà vedersela con i soliti noti, tra cui non possono mancare Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (KTM), deciso a compiere un fine settimana di alto profilo, oltre che ovviamente Marco Bezzecchi (Aprilia), senza ombra di dubbio il pilota più in forma del momento.

Da menzionare poi tutti gli altri centauri italiani, chi più chi meno con possibilità di andare a podio. In tal senso impossibile non citare l’Enduro Pertamina VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, così come l’altra KTM guidata da Enea Bastianini e la Honda di Luca Marini.