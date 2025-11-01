Sara Errani e Jasmine Paolini consolidano il terzo posto nel ranking WTA di doppio. Assalto alla vetta ancora possibile

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il match d’esordio del torneo di doppio delle WTA Finals 2025 di tennis, scattate a Riad, in Arabia Saudita: le azzurre consolidano il terzo posto a pari merito nel ranking e possono ancora puntare alla vetta della classifica.

Entrambe le italiane, infatti, con la vittoria odierna hanno incamerato 200 punti in classifica, ma per far posto alle Finals nei 12 tornei da conteggiare in classifica devono scartare quello che fino ad ora era il dodicesimo, e che ne valeva 120: Errani e Paolini, dunque, oggi hanno guadagnato 80 punti netti, portandosi a quota 7195.

Le azzurre potrebbero anche diventare le numero 1 del mondo nella specialità a Riad: la corsa è sulla ceca Katerina Siniakova, attualmente prima a quota 8375, con ben 1180 punti di vantaggio sulle due italiane. La ceca, inoltre, scarterà 195 punti in caso di risultato migliore a Riad.

Vincendo il torneo da imbattute, dunque, Errani e Paolini potranno arrivare a 8495, con 120 punti di margine sulla quota alla quale si trova al momento Siniakova: la ceca, per restare alle spalle delle azzurre, dovrà vincere al massimo un match alle Finals, portandosi a quota 8380.

RANKING WTA DOPPIO LIVE AL 1° NOVEMBRE

1 Kateřina Siniaková 8375 (scarto 195 punti in caso di miglior risultato)

2 Taylor Townsend 7895 (scarto 10 punti in caso di miglior risultato)

3 Sara Errani 7195

3 Jasmine Paolini 7195

5 Erin Routliffe 6250 (scarto 120 punti in caso di miglior risultato)

6 Jeļena Ostapenko 5925 (scarto 120 punti in caso di miglior risultato)

Tutte le altre tenniste in classifica non possono superare Errani e Paolini alle Finals

ERRANI E PAOLINI DIVENTANO NUMERO 1 DI DOPPIO SE…

Vincono le WTA Finals da imbattute e, contemporaneamente, Kateřina Siniaková vince al massimo un match