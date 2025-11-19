Sani campione del mondo, Cagnin regina della Supercoppa: super puntata di Volley Night!
Due protagonisti assoluti della pallavolo italiana sono al centro della nuova puntata di Volley Night, il settimanale di approfondimento condotto da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con la partecipazione dei talent Laura Partenio e Paolo Cozzi.
L’ospite maschile è Francesco Sani, uno dei volti nuovi del volley azzurro: reduce dal trionfo ai Mondiali 2024 con l’Italia di Fefè De Giorgi, il giovane opposto sta vivendo una stagione da incorniciare anche in Superlega con la maglia di Verona, dove è diventato uno dei punti di riferimento dell’attacco scaligero.
Dall’altra parte, spazio a una delle giocatrici più luminose del panorama femminile: Emma Cagnin, protagonista della clamorosa impresa di Milano in Supercoppa Italiana, il trofeo che ha interrotto la striscia di 18 vittorie consecutive di Conegliano nelle competizioni nazionali. La schiacciatrice è stata tra le grandi artefici del successo ottenuto a Trieste, confermandosi uno dei talenti più in crescita del volley italiano.
Analisi, retroscena, emozioni e sguardo sul futuro: tutto questo nella nuova puntata di Volley Night, da non perdere!
