Salto con gli sci: cancellata e riprogrammata la qualificazione femminile a Falun

52 secondi fa

Falun / Magnus Binnerstam / Shutterstock.com

Niente salto con gli sci a Falun quest’oggi. Sarà domani mattina che terminerà la settimana di Coppa del Mondo femminile 2025-2026 prevista al Lugnet, la sede degli eventi che si sono susseguiti lungo l’intera settimana.

Il troppo vento ha obbligato l’organizzazione prima a rinviare la già serale qualificazione, e di conseguenza anche il salto di allenamento. Si è andati avanti fino a cercare la soluzione di far disputare tutto a partire dalle 20:00, ma le condizioni ventose non hanno consentito di procedere in sicurezza ad alcunché.

La decisione, perciò, è stata di riprogrammare tutto. Innanzitutto, domani mattina le saltatrici andranno sul trampolino dalle 8:00 per il salto di allenamento. A seguire ci sarà la qualificazione e, dalle 10:15, la gara. Questo, naturalmente, ammesso che il meteo sia d’accordo e anche ammessi quei minuti in più o in meno che ci si possono mettere.

Sarebbero state al via oggi 65 atlete, tra le quali sono ricomprese le tre italiane, vale a dire Jessica Malsiner, Martina Zanitzer e Annika Sieff, Sempre da battere Nozomi Maruyama, la giapponese che ha vinto tutte le prime tre gare fino ad ora.

