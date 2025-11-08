Sabalenka-Rybakina oggi, Finale WTA Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

Si chiude. Dopo una stagione intensa, lunga, complessa e ricca di situazioni imprevedibili, il 2025 della WTA termina con le due finali delle WTA Finals, una decisamente impronosticabile, l’altra figlia dei momenti di forma.

In doppio era difficile prevedere una finale Babos/Stefani-Kudermetova/Mertens, ma per un motivo o per un altro non è stato proprio il torneo delle prime tre coppie di tutta la stagione (tra cui Errani/Paolini, a causa dei problemi di salute di Jasmine). In singolare, invece, alla grande annata di Aryna Sabalenka, con la bielorussa praticamente sempre in fondo ai tornei maggiori, si unisce la furiosa ultima parte di 2025 di Elena Rybakina, con la kazaka lanciata verso un promettentissimo inizio di 2026.

La giornata finale delle WTA Finals 2025 avrà inizio alle ore 14:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis (in chiaro e 212), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.

CALENDARIO WTA FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Sabato 9 novembre

Ore 14:00 Babos (HUN)/Stefani (BRA) [7]-Kudermetova/Mertens (BEL) [4]

NP Ore 17:00 Sabalenka [1]-Rybakina /KAZ) [6]

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis (in chiaro e 212)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis