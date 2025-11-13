Rugby, Quilter Nations Series: Sudafrica, rivoluzione a Torino: undici cambi per Erasmus

Il Sudafrica cambia volto per la sfida contro l’Italia. Rassie Erasmus, dopo la vittoria per 32-17 sulla Francia, ha scelto di rivoluzionare la formazione titolare in vista del Test di sabato pomeriggio a Torino, inserendo ben undici volti nuovi nel XV di partenza. Restano solo quattro titolari della scorsa settimana – Venter, Kolisi, Arendse e Willemse – a testimoniare la volontà del tecnico di dare spazio e minuti a tutta la rosa. A guidare la squadra sarà ancora Siya Kolisi, simbolo e capitano degli Springboks, pronto alla sua centesima apparizione in maglia verdeoro.

Tra le novità più rilevanti figurano il ritorno di Jean Kleyn, alla prima uscita dopo la finale mondiale 2023, e quello di Handré Pollard, chiamato a gestire la regia insieme a Morne van den Berg. In mischia spiccano i rientri di Johan Grobbelaar e Zachary Porthen, mentre Ben-Jason Dixon completa la terza linea con Kolisi e Van Staden. Erasmus ha inoltre confermato la panchina quasi al completo, con l’unica eccezione di Kwagga Smith che rientra al posto di Grobbelaar. “Vogliamo costruire profondità e dare opportunità a tutti i giocatori – ha spiegato il coach –. L’Italia ha dimostrato il proprio valore battendo l’Australia, quindi ci aspetta una sfida molto dura.”

Gli Springboks arrivano a Torino consapevoli di dover affrontare una Nazionale azzurra in fiducia, ma con l’obiettivo di confermare la propria forza e proseguire la crescita del gruppo in vista delle sfide del 2026. Per Erasmus, che festeggia la 51ª panchina da head coach, sarà anche un test importante per valutare le seconde linee in vista della prossima stagione. L’Allianz Stadium si prepara così ad accogliere un Sudafrica ambizioso e profondamente rinnovato, deciso a imporre ancora una volta la propria fisicità e disciplina.

SUDAFRICA

15 Willemse; 14 Van der Merwe, 13 Moodie, 12 Hooker, 11 Arendse; 10 Pollard, 9 Van den Berg; 8 Van Staden, 7 Dixon, 6 Kolisi; 5 Mostert, 4 Kleyn; 3 Porthen, 2 Grobbelaar, 1 Venter.

In panchina: 16 Steenekamp, 17 Louw, 18 Snyman, 19 Nortje, 20 Esterhuizen, 21 Smith, 22 Williams, 23 Libbok.