Rugby, Federico Ruzza: “Col Sudafrica possiamo migliorare ancora”

Primo giorno di lavoro a Torino ieri per la Nazionale Italiana Maschile di rugby, attesa sabato 15 novembre all’Allianz Stadium per la sfida contro il Sudafrica, secondo appuntamento delle Quilter Nations Series. Gli azzurri, reduci dal successo sull’Australia, si sono ritrovati al Cus Torino per una seduta di allenamento collettivo guidata da Gonzalo Quesada, con un focus sul consolidamento delle tattiche di gioco in vista del Test Match contro gli Springboks. Nella seconda parte della mattinata, il gruppo si è diviso tra palestra e lavoro sui fondamentali.

Nel consueto incontro con la stampa, Federico Ruzza ha analizzato il momento della squadra e il valore delle ultime vittorie. “Le due vittorie contro l’Australia nel 2022 e nel 2025 sono diverse ma hanno qualcosa in comune – ha spiegato il seconda linea azzurro –. A Firenze avevamo condotto il gioco dall’inizio, mentre sabato scorso abbiamo dovuto inseguire di più, ma siamo stati bravi a reagire a un episodio sfortunato restando uniti e concentrati. Siamo rimasti in partita con solidità, precisione e la voglia di riprendere il controllo”.

Ruzza non nasconde la soddisfazione per la prestazione contro i Wallabies, ma sottolinea la necessità di crescere ulteriormente: “Penso che possiamo essere ancora più precisi: in una situazione anche io potevo fare meglio. Conosciamo il valore del Sudafrica e dovremo essere più incisivi. È stata una prova di qualità, ma possiamo fare ancora qualcosina in più per disturbare il loro gioco. È sempre giusto cercare di migliorarsi e dare sempre di più”.

Guardando alla sfida contro i campioni del mondo, l’azzurro invita alla lucidità e alla consapevolezza. “Contro il Sudafrica ho già giocato qualche anno fa. Sabato servirà fare un passo in più. Sappiamo che sono una squadra forte fisicamente e molto consistente, ma anche imprevedibile. La differenza la farà la nostra capacità di restare lucidi e di affrontare con intelligenza le diverse situazioni di gioco”. Un messaggio chiaro, quello di Ruzza: l’Italia vuole misurarsi a testa alta anche contro i giganti del rugby mondiale.