Rugby, Quilter Nations Series: Italia, un solo cambio per la sfida al Sudafrica

Dopo il successo per 26-19 contro l’Australia, l’Italia di Gonzalo Quesada è pronta ad affrontare un’altra sfida di altissimo livello. Sabato 15 novembre all’Allianz Stadium di Torino, gli Azzurri riceveranno il Sudafrica, campione del mondo in carica, nel secondo Test Match delle Quilter Nations Series. La partita – trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, NowTv, Rai Sport e Rai Play – sarà la numero 19 tra le due nazionali e la nona disputata in Italia.

Il commissario tecnico azzurro ha scelto la via della continuità, cambiando un solo uomo rispetto alla vittoria di Udine: in prima linea Riccioni prenderà il posto di Ferrari. Confermati Capuozzo, Ioane e Lynagh nel triangolo allargato, con le due ali già protagoniste in meta contro i Wallabies. In mezzo al campo spazio ancora alla coppia Brex-Menoncello, mentre la regia sarà affidata al duo Garbisi-Varney, quest’ultimo premiato come Player of the Match una settimana fa.

In terza linea agiranno Zuliani, Vintcent e Lorenzo Cannone, con Zambonin e Niccolò Cannone in seconda e la prima linea completata da Riccioni, Nicotera e Fischetti. Dalla panchina si alzeranno, tra gli altri, Ruzza, Allan e Ferrari – unici reduci della storica vittoria di Firenze 2016 contro gli Springboks. Fischio d’inizio alle 13.40, arbitra il neozelandese James Doleman.

ITALIA – formazione

15 Capuozzo, 14 Lynagh, 13 Brex, 12 Menoncello, 11 Ioane, 10 Garbisi, 9 Varney, 8 L. Cannone, 7 Zuliani, 6 Vintcent, 5 Zambonin, 4 N. Cannone, 3 Riccioni, 2 Nicotera, 1 Fischetti

In panchina: 16 Di Bartolomeo, 17 Spagnolo, 18 Ferrari, 19 Ruzza, 20 Favretto, 21 Odiase, 22 Page-Relo, 23 Allan