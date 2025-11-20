Rugby, Quilter Nations Series: ecco il Cile che affronterà l’Italia a Genova

Pablo Lemoine ha ufficializzato la formazione che sabato 22 novembre, alle 21.10, affronterà l’Italia allo Stadio Ferraris di Genova nell’ultimo Test Match delle Quilter Nations Series. Una sfida affascinante per i Cóndores, che arrivano all’appuntamento in diretta su Sky Sport Arena, NowTv, Rai Sport e Rai Play con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi un anno che lo staff cileno definisce tra i più importanti della storia recente.

La squadra sudamericana vive questa trasferta come un passaggio di crescita fondamentale, affrontando una Nazionale italiana stabilmente nel Top 10 del ranking mondiale. Lemoine punta su un XV equilibrato, guidato da un pacchetto di mischia esperto e da una linea arretrata capace di produrre qualità e imprevedibilità. L’orgoglio e l’ambizione emergono chiaramente anche nel messaggio motivazionale diffuso dalla federazione cilena, che invita il gruppo a dare tutto per vivere una serata “storica”.

Il commissario tecnico ha convocato una panchina giovane ma ricca di energia, che potrebbe regalare due debutti: Augusto Villanueva e Sebastián Bianchi sono infatti candidati a collezionare il primo cap proprio contro gli Azzurri. Un test impegnativo ma carico di significato per una Nazionale che vuole confermarsi in crescita nel panorama internazionale.

CILE

1 Carrasco

2 Böhme

3 Gurruchaga

4 Pedrero

5 Eissmann

6 Tchimino

7 Saavedra

8 Escobar

9 Berti

10 Reyes

11 Saab

12 Videla

13 Saavedra

14 Armstrong

15 Garafulic

Panchina

16 Martínez

17 Lues

18 Dittus

19 Sáez

20 Villanueva

21 Bianchi

22 Salas

23 Milesi