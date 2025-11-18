Rugby World Cup 2027, le Samoa rischiano grosso ma strappano l’ultimo biglietto per l’Australia

Si è completato il quadro delle 24 nazionali che parteciperanno ai prossimo Mondiali di rugby che si disputeranno nel 2027 in Australia. Il torneo di ripescaggio che si è disputato a Dubai aveva visto Samoa e Belgio arrivare all’ultima giornata a giocarsi l’ultimo biglietto per la RWC nello scontro diretto. Ecco come è andata.

Samoa ottiene il pass per la Rugby World Cup 2027 al termine di un pareggio sofferto contro il Belgio, 13-13, nell’ultima giornata del Final Qualification Tournament disputata a Dubai. Dopo le vittorie con Brasile e Namibia, ai Manu bastava non perdere per chiudere il torneo al primo posto e assicurarsi il ventiquattresimo e ultimo biglietto disponibile per l’edizione australiana del Mondiale. La nazionale del Pacifico, presente ininterrottamente alla rassegna iridata dal 1991, conferma così la propria tradizione e centra la decima partecipazione.

La gara è rimasta in equilibrio per tutti gli ottanta minuti. Samoa ha trovato la meta del vantaggio al 63’ con Abraham Papali’i, trasformata da Jacob Umaga, autore anche di due piazzati (8’ e 70’). Il Belgio, però, non ha mai mollato: dopo due punizioni di Matias Remue nel primo tempo (12’, 33’), i Diavoli Neri sono riusciti a rispondere nel finale con la meta di Jean Maurice Decubber al 73’, trasformata dallo stesso Remue per il 13-13 definitivo. Un risultato che premia la solidità e la costanza di Samoa, ma che testimonia anche la crescita del Belgio, capace di contendere il match fino all’ultimo istante.

Con il pass mondiale in tasca, Samoa guarda ora al sorteggio della Rugby World Cup 2027, in programma il 3 dicembre a Sydney, dove scoprirà i propri avversari nei gironi del torneo che si disputerà dal 1° ottobre al 13 novembre 2027. L’obiettivo sarà costruire un percorso competitivo anche grazie alla partecipazione alla nuova Nations Cup, che dal 2026 riunirà dodici nazioni emergenti e tradizionali, offrendo continuità e preparazione in vista del grande appuntamento australiano.