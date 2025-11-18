Rugby
Rugby, nasce il Nations Championship: emisfero boreale contro emisfero australe dal 2026
Dal 2026 nascerà il Nations Championship di rugby, la nuova manifestazione che manderà in soffitta le attuali Nations Series, e che metterà di fronte le formazioni dell’emisfero boreale contro le selezioni di quello australe: l’Italia giocherà in trasferta a luglio in Giappone, Nuova Zelanda ed Australia, ed ospiterà a novembre Sudafrica, Argentina e Fiji.
L’emisfero boreale sarà rappresentato dalle formazioni del Sei Nazioni, mentre per l’emisfero australe scenderanno in campo le compagini del The Rugby Championship, a cui si aggiungeranno il Giappone e le Fiji come invitate. Dopo i 6 match previsti ci saranno le Finali, che eleggeranno sia la Nazione che l’emisfero vincitore.
NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026
Girone Emisfero Nord
Inghilterra
Francia
Irlanda
Italia
Scozia
Galles
Girone Emisfero Sud
Argentina
Australia
Nuova Zelanda
Sudafrica
Giappone
Fiji
IL CALENDARIO DELL’ITALIA
4 luglio Giappone v Italia
11 luglio Nuova Zelanda v Italia
18 luglio Australia v Italia
6/8 novembre Italia v Sudafrica
13/15 novembre Italia v Argentina
21 novembre Italia v Fiji
27/29 novembre – Finali Nations Championship 2026