Rugby, nasce il Nations Championship: emisfero boreale contro emisfero australe dal 2026

Dal 2026 nascerà il Nations Championship di rugby, la nuova manifestazione che manderà in soffitta le attuali Nations Series, e che metterà di fronte le formazioni dell’emisfero boreale contro le selezioni di quello australe: l’Italia giocherà in trasferta a luglio in Giappone, Nuova Zelanda ed Australia, ed ospiterà a novembre Sudafrica, Argentina e Fiji.

L’emisfero boreale sarà rappresentato dalle formazioni del Sei Nazioni, mentre per l’emisfero australe scenderanno in campo le compagini del The Rugby Championship, a cui si aggiungeranno il Giappone e le Fiji come invitate. Dopo i 6 match previsti ci saranno le Finali, che eleggeranno sia la Nazione che l’emisfero vincitore.

NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Girone Emisfero Nord

Inghilterra

Francia

Irlanda

Italia

Scozia

Galles

Girone Emisfero Sud

Argentina

Australia

Nuova Zelanda

Sudafrica

Giappone

Fiji

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

4 luglio Giappone v Italia

11 luglio Nuova Zelanda v Italia

18 luglio Australia v Italia

6/8 novembre Italia v Sudafrica

13/15 novembre Italia v Argentina

21 novembre Italia v Fiji

27/29 novembre – Finali Nations Championship 2026