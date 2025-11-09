Roma e Inter in testa alla Serie A, il Napoli crolla a Bologna e viene scavalcato

La Roma e l’Inter sono le nuove capolista della Serie A: questa è la situazione al termine dell’undicesima giornata, alla vigilia della sosta per le Nazionali per l’ultima finestra riservata alle qualificazioni ai Mondiali 2026. I giallorossi hanno sconfitto l’Udinese per 2-0, mentre i neroazzurri hanno avuto la meglio nel big match contro la Lazio con lo stesso punteggio. Capitolini e meneghini hanno vinto in casa e hanno così superato di due punti il Napoli, che è crollato in casa del Bologna per 2-0.

A trascinare l’Inter sono stati i gol di Lautaro Martinez al 3′ e Bonny al 62′, la Roma ha festeggiato con il rigore trasformato da Pellegrini e la stoccata di Celik, il Napoli si è inchinato sotto le stoccate di Dallinga e Lucumi in avvio di ripresa. Il Bologna si trova ora in quinta posizione a -3 dalla vetta, il Napoli condivide la terza piazza con il Milan a -2 dalle leader.

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’Atalanta, che tra le mura amiche è stata battuta dal Sassuolo per 3-0: emiliani settimi in classifica, la Dea è tredicesima e nelle ultime cinque uscite ha raccolto soltanto tre punti. Oggi è stata decisiva la doppietta di Berardi e la rete siglata da Pinamonti, mentre Fiorentina e Genoa hanno pareggiato per 2-2 in un match salvezza.

RISULTATI SERIE A OGGI

Atalanta-Sassuolo 0-3

Bologna-Napoli 2-0

Genoa-Fiorentina 2-2

Roma-Udinese 2-0

Inter-Lazio 3-0

CLASSIFICA SERIE A

Inter 24, Roma 24, Milan 22, Napoli 22, Bologna 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio 15, Udinese 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 10, Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 7, Verona 6, Fiorentina 5.