Calcio, l’Italia liquida il Sudafrica ai Mondiali U17. Percorso netto nella fase a gironi

Tre su tre. Continua a regalare emozioni la Nazionale italiana Under 17 di calcio, attualmente impegnata ai Campionati Mondiali 2025 in fase d svolgimento in Qatar. Gli azzurrini hanno infatti incasellato la terza vittoria consecutiva battendo per 3-1 il Sudafrica e consolidando così la leadership del raggruppamento A.

Con il passaggio ai sedicesimi già ipotecato, il CT Favo ha dato avvio ad un ampio turnover per garantire riposo e trasmettere entusiasmo anche al resto della rosa. I nostri ragazzi impattano subito il match: al terzo giro di orologio infatti il numero 10 Inacio sfodera un destro incrociato capitalizzato a seguito di un bel filtrante di Maccaroni. Non mancano poi le chance per raddoppiare, non sfruttate però a pieno dalla squadra italiana. Ad approfittarne sono quindi i sudafricani, lesti nel battere velocemente una punizione e nel pareggiare i conti al 32’ con un tapin di Els scaturito da un palo colpito da Maraletse.

Nella ripresa tuttavia l’Italia sale in cattedra, trovando il raddoppio al 55’ con Arena, autore di un’incornata su calcio d’angolo, e trovando la rete della sicurezza appena tre minuti dopo ancora con Inacio, mandato in porta proprio dall’artefice del secondo goal in segno di una grande intesa. Il resto sarà regolare amministrazione.

La formazione tricolore conoscerà l’identità dell’avversaria che dovrà sfidare ai sedicesimi soltanto martedì, quando terminerà per tutti i team coinvolti la prima fase della rassegna iridata.