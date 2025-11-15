Rino Gattuso alla vigilia di Italia-Norvegia: “Capiremo a che livello siamo”

Domani sera, allo Stadio San Siro di Milano, la Nazionale italiana di calcio completerà il proprio percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri affronteranno la Norvegia, capolista a punteggio pieno e assoluta dominatrice del Gruppo I. L’obiettivo è quello di conquistare il settimo successo nel girone, il sesto della gestione di Rino Gattuso.

Per scalzare gli scandinavi dalla vetta servirebbe un 9-0 e la cosa appare praticamente impossibile. Pertanto, il target sarà quello di affrontare Haaland e compagni al meglio delle proprie possibilità, per proiettarsi agli spareggi di marzo nel miglior modo possibile.

“Il 9-0 è impensabile, poi mai dire mai. Ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Ci giochiamo l’orgoglio contro una squadra che sei mesi fa ci ha messo in grande difficoltà. Sarà una partita utile per capire a che livello siamo. Dovremo essere intelligenti e non farci prendere dall’entusiasmo, non dovremo rischiare di fare sciocchezze e prendere espulsioni. A livello di mentalità è una partita che ci può aiutare a crescere“, ha sottolineato Gattuso.

Rispondendo alle domande dei colleghi norvegesi, il CT ha dichiarato: “La Norvegia ha dimostrato grandissime qualità, ha meritato. Ha forza fisica, velocità e può contare su quei quattro giocatori lì davanti – Haaland, Sorloth, Nusa e Bobb – che come sbagli possono farti una riga in mezzo. Quando fa blocco difensivo è difficile metterla in difficoltà, è una squadra a 360 gradi“.

Come è noto, nelle prossime ore lasceranno il raduno Riccardo Calafiori e Sandro Tonali: il difensore dell’Arsenal non ha pienamente recuperato dall’affaticamento con cui si era presentato lunedì a Coverciano e non è quindi a disposizione per il match con la Norvegia, mentre il centrocampista azzurro non sarà impiegato domani ed è stato autorizzato a lasciare Milanello nel pomeriggio. Entrambi saranno presenti domani sera allo stadio per sostenere i compagni dalla tribuna. “Ieri Calafiori ha provato ad essere della partita, ma abbiamo pensato di non rischiarlo. E’ giusto così. Sarà fuori anche Tonali, lui non ha problemi fisici ma non lo rischiamo per i motivi che vi ho spiegato cinque giorni fa a Coverciano (è diffidato, ndr.)“, ha sottolineato il CT.

Il tecnico italiano ha parlato anche della modalità a cui presentarsi agli spareggi della prossima primavera: “Dovremo cercare di arrivare ai play-off con spensieratezza e con una grande preparazione, fisica e mentale. Non bisogna avere paura perché la paura ti blocca, il pallone inizia a pesare cento chili“.