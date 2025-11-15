LIVE Italia-Cechia, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: inizia la lunga fase ad eliminazione diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match dell’Italia Under 17 che affronta la Repubblica Ceca per i Mondiali di calcio della categoria poc’anzi citata. Gli azzurrini di Daniele Franceschini, dopo aver superato da primi il loro girone, iniziano la fase ad eliminazione diretta con i sedicesimi di finale che sono iniziato ieri e finiranno nella giornata di oggi.

La nostra Italia ha dominato la prima fase, vincendo tutte e tre le partite di sputate: la prima, per 1-0 contro il Qatar grazie al gol di Samuele Inacio, vera stella degli azzurrini visto che è stato decisivo anche nel match successivo contro la Bolovia grazie alla sua rete e i suoi due assist con l’incontro che è terminato 4-0 per noi. Nell’ultima partita, quella contro il Sudafrica, l’Italia ha preso il primo e per ora unico gol della sua competizione, con il risultato che tuttavia ci ha dato ragione visto che abbiamo vinto 3-1: anche qui, Inacio ha partecipato con una doppietta.

Per quanto riguarda la Repubblica Ceca, invece, la qualificazione è arrivata grazie al terzo posto essendo la sesta in questa speciale classifica: il primo match del girone è stato semplice contro il Tagikistan che ha subito un doloro 6-1. Successivamente, però, i cechi hanno perso 2-1 contro il Burkina Faso e 1-0 contro gli Stati Uniti d’America. Ricordiamo che Vit Skrkon è il giocatore più pericoloso dei loro visto che in tre partite ha segnato la bellezza di quattro gol, come il nostro Inacio che però a due assist che gli permettono di essere in testa alla classifica marcatori di questi Mondiali di calcio Under 17.

Il match tra Italia e Repubblica Ceca inizierà alle 14.00 e verrà disputato nell’Aspire Zone di Doha, capitale del Qatar, paese ospitante di questi Mondiali. Gli azzurrini sono i favoriti ma in una fase ad eliminazione diretta niente può essere dato per scontato fino alla fine: segui il match con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti e forza Italia!