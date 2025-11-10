Tennis
Ranking WTA (10 novembre 2025): Sabalenka chiude l’anno da leader, Paolini 2° anno da top 10
Per quanto riguarda le altissime fasce del ranking WTA la corsa si chiude qui, anche se qualche WTA 125 creerà delle variazioni nelle prossime settimane. Aryna Sabalenka, pur sconfitta alle WTA Finals, si crea un margine di vantaggio di quasi 2500 punti su Iga Swiatek che le consente di potersi tenere la vetta del ranking mondiale molto a lungo, anche se sarà da vedere quanto la polacca avrà un 2026 migliore del 2025 almeno nelle prime fasi.
Elena Rybakina, vincitrice delle WTA Finals, si riavvicina al numero 4 del mondo, occupato adesso in modo saldo da Amanda Anisimova. Per l’americana resta da capire se ci sarà un inizio del prossimo anno da par suo oppure se questa seconda metà di 2025, se non isolata, resterà quantomeno il picco. Per Jasmine Paolini niente di guadagnato, ma le sue precarie condizioni di salute sono state determinanti a Riad.
RANKING WTA (TOP 10)
Lunedì 10 novembre 2025
1. Aryna Sabalenka 10870
2. Iga Swiatek 8395
3. Coco Gauff 6763
4. Amanda Anisimova 6287
5. Elena Rybakina 5850 (+1)
5. Jessica Pegula 5583 (-1)
7. Madison Keys 4335
8. Jasmine Paolini 4325
9. Mirra Andreeva 4319
10. Ekaterina Alexandrova 3375
Poche, chiaramente, le variazioni nelle parti più retrostanti della classifica. Si segnala una risalita di Jessica Pieri, anche se l’ultima settimana a Tucuman, in Argentina, tanto fortunata non è stata. Poiché bisogna dire che l’annata 2025 per l’accoppiata Cocciaretto-Bronzetti di fortune ne ha riservate poche, non ci si può che augurare che tanto l’una quanto l’altra entrino nel 2026 con speranze di ritrovare le giornate migliori. In attesa della scalata di Tyra Grant.
TOP 10 ITALIANE
Lunedì 10 novembre 2025
8. Jasmine Paolini 4325
84. Elisabetta Cocciaretto 837
103. Lucia Bronzetti 731 (+1)
142. Lucrezia Stefanini 525
152. Nuria Brancaccio 478 (+1)
206. Silvia Ambrosio 356
210. Tyra Caterina Grant 349 (+1)
222. Camilla Rosatello 326 (-7)
228. Jessica Pieri 318 (+11)
302. Lisa Pigato 218 (+3)