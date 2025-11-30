Quanto tennis a dicembre! Alcaraz sugli scudi, la Battaglia dei Sessi e tante esibizioni: il calendario completo

La stagione del grande tennis si è conclusa la scorsa settimana con la vittoria dell’Italia in Coppa Davis e bisognerà aspettare il nuovo anno per tornare a fare sul serio, con i primi appuntamenti di avvicinamento agli Australian Open, il primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il mese di dicembre è privo di eventi ufficiali, ma ormai le esibizioni dilagano e gli appassionati avranno modo di divertirsi anche durante le prossime settimane e in occasione delle festività natalizie.

Riflettori puntati su Carlos Alcaraz: il numero 1 del mondo ha rinunciato alle Finals di Coppa Davis a causa di un problema fisico, ma non si è tirato indietro dalle due esibizioni già programmate da tempo per questo periodo. Il fuoriclasse spagnolo è atteso da un doppio impegno negli USA: domenica 7 dicembre (ore 23.30 italiane) incrocerà lo statunitense Frances Tiafoe al Prudential Center di Newark, a cui faranno da contorno il match tra Jessica Pegula e Amanda Anisimova e alcuni confronti di doppio misto; martedì 9 dicembre (ore 01.00 italiane), invece, l’iberico scenderà in campo all’Ioan Depot Park di Miami per affrontare il brasiliano Joao Fonseca (ci sarà anche un replay di Pegula-Anisimova).

Dal 17 al 20 dicembre, invece, ci sarà spazio per la World Tennis League. Si tratta di un’esibizione a squadre prevista a Bangalore (India) a cui prenderanno parte nomi di un certo calibro come Daniil Medvedev, Denis Shapovalov, Paula Badosa, Elina Svitolina, Nick Kyrgios. Subito dopo Natale (26-28 dicembre), invece, Shenzhen (Cina) ospiterà la World Tennis Continental Cup: sfida tra Europa e Resto del Mondo con otto giocatori per parte, tra cui il nostro Flavio Cobolli, la polacca Iga Swiakek e la kazaka Elena Rybakina.

A livello mediatico avrà una vasta eco la “Battaglia dei Sessi” tra la bielorussa Aryna Sabalenka (numero 1 del mondo) e l’australiano Nick Kyrgios: il confronto tra la miglior donna in circolazione e un uomo capace di raggiungere una finale Slam in passato, chi riuscirà ad avere la meglio? La sfida è in programma domenica 28 dicembre (ore 17.00 italiane) alla Coca-Cola Arena di Dubai.

CALENDARIO TENNIS A DICEMBRE

Domenica 7 dicembre (ore 23.30): Carlos Alcaraz vs Frances Tiafoe a Newark (USA)

Martedì 9 dicembre (ore 01.00): Carlos Alcaraz vs Joao Fonseca a Miami (USA)

17-20 dicembre: World Tennis League a Bangalore (India)

26-28 dicembre: World Tennis Continental Cup a Shenzhen (Cina)

Domenica 28 dicembre (ore 17.00): Battaglia dei Sessi, Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios a Dubai (Emirati Arabi Uniti)