Quanti soldi guadagna l’Italia con la vittoria in Coppa Davis? Montepremi milionario e assegno da dividere

L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2025 e ha così alzato al cielo l’Insalatiera per la terza volta consecutiva: dopo il doppio trionfo firmato a Malaga nel 2023 e nel 2024, gli azzurri si sono imposti sul cemento indoor di Bologna e ha così portato a casa il trofeo riservato alle Nazionali di tennis per la quarta volta nella storia. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno firmato l’impresa da urlo regolando la Spagna per 2-0 in una rovente finale, dopo aver prevalso contro Austria e Belgio nei turni precedenti disputati nel capoluogo emiliano.

Campioni del Mondo, per la prima volta di fronte al proprio pubblico. Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (rispettivamente numero 2 e numero 9 del mondo), a issarsi sugli scudi sono stati Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: il laziale ha inscenato due battaglie spettacolari contro Zizou Bergs e Jaume Munar, il finalista di Wimbledon 2021 ha infilato tre successi da urlo uno in fila all’altro con la massima disinvoltura. Nuova doppietta per il Bel Paese, visto che un paio di settimane fa avevano fatto festa anche le donne in BJK Cup.

Si tratta un’apoteosi magistrale dal punto di vista agonistico e sportivo, anche perché da mezzo secolo nessuna squadra non riusciva a imporsi per tre edizioni di fila. Un’affermazione totale che certifica l’eccellente stato di salute del tennis tricolore, in un’annata agonistica che ha portato in dote due Slam con Jannik Sinner (Wimbledon e Australian Open), le ATP Finals sempre con il fuoriclasse altoatesino, gli Internazionali d’Italia con Jasmine Paolini, giusto per citare le affermazioni di maggiore spessore.

Il risultato odierno ha però anche un importante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Coppa Davis? Il montepremi garantito dagli organizzatori è pari a 2 milioni di dollari statunitensi (circa 1,737 milioni di euro). La somma prevista dalla ITF è riservata alla Federazione vincitrice, l’assegno andrà diviso tra giocatori, staff e casse federali in base ad accordi interni.

QUANTI SOLDI GUADAGNA L’ITALIA CON LA VITTORIA IN COPPA DAVIS

2 milioni di dollari statunitensi (circa 1,737 milioni di euro).