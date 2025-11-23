Battibecco tra Cobolli e Munar in Coppa Davis: cosa è successo, intervengono anche Volandri e Ferrer!

Si è letteralmente incendiata la finale della Coppa Davis, un episodio specifico ha scaldato gli animi alla Fiera di Bologna e ha reso rovente il clima nel match tra Italia e Spagna nel confronto che mette in palio la prestigiosa Insalatiera. Tutto è successo nel corso del sesto gioco del secondo set tra Flavio Cobolli e Jaume Munar, ricordando che l’iberico si è aggiudicato il primo set e che la nostra Nazionale conduce per 1-0 dopo il netto successo di Matteo Berrettini contro Carreno Busta.

La situazione è la seguente: Munar non colpisce benissimo con lo smash, Cobolli corre da fondo campo e riesce a giungere sulla palla, cerca un lungolinea vincente, ma la sfera colpisce il nastro, si impenna e finisce lunga. Lo spagnolo difende il proprio turno di battuta e il punteggio è di 3-3, ma dopo quello scambio gli animi si scaldano: l’azzurro si è infatti lamentato per l’esito del suo colpo, lo spagnolo lo ha redarguito per essere stato poco sportivo e anche perché aveva colpito il nastro in occasione del contro-break in avvio del secondo set.

Cobolli ha reagito agitando per aria le mani, come per dire che non aveva senso quella lamentela, e Munar si è arrabbiato ulteriormente. Il pubblico ha iniziato a fischiare lo spagnolo e si è generata una bolgia, degna della Coppa Davis del passato. In quel frangente David Ferrer si è alzato dalla panchina e, con grande sportività e lungimiranza, ha chiesto al proprio giocatore di smetterla e di concentrarsi sul gioco.

Dopo quel gesto Filippo Volandri ha teso la mano allo spagnolo e i due capitani si sono scambiati un cinque. Qualche fischio è arrivato anche nel game successivo, poi la situazione si è calmata e si è andati avanti on serve fino al 5-4 in favore di Cobolli. A quel punto Munar ha dovuto servire per rimanere nel set, mentre Cobolli ha cercato di forzare per operare il break e aggiudicarsi il parziale, in modo da trascinare la contesa al terzo set.