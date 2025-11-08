Quando la F1 domani in tv, GP Brasile 2025: orario gara, diretta Sky, differita TV8

Nella giornata di domenica 9 novembre si terrà sul circuito di Interlagos il Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. La volata conclusiva per il titolo è arrivata ad uno snodo cruciale, che potrebbe anche eliminare sostanzialmente dalla contesa Max Verstappen regalando alla McLaren la certezza di trionfare con uno tra Lando Norris e Oscar Piastri.

Alla vigilia del weekend sudamericano Norris guidava la classifica generale grazie al successo di Città del Messico con un margine di 1 punto sul compagno di squadra Piastri e 36 sul quattro volte campione iridato Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha già effettuato una rimonta impressionante dopo la pausa estiva, ma per completare l’opera e giocarsi tutto ad Abu Dhabi dovrà inventarsi qualcosa di speciale e continuare a rosicchiare il divario che lo separa dagli uomini papaya.

Il Gran Premio del Brasile di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara in differita alle ore 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2025

Domenica 9 novembre

Ore 18.00 Gara a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Interlagos alle 20.30.