Sport in tvTennis
Quando iniziano le ATP Finals 2025? Programma dai gironi alla finale, orari, tv, streaming
Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre: i migliori 8 della Race to Turin, sia in singolare che in doppio, si sfideranno in un torneo in cui saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP.
L’Italia sarà certamente rappresentata da Jannik Sinner, che sarà in prima fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, che saranno in quarta fascia in doppio. Lorenzo Musetti è in corsa per l’ultimo posto ancora da assegnare in singolare.
La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.
CALENDARIO ATP FINALS 2025
Domenica 9 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Lunedì 10 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Martedì 11 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Mercoledì 12 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Giovedì 13 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Venerdì 14 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Sabato 15 novembre – Semifinali
Dalle ore 12.00
Doppio
Non prima delle 14.30
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Domenica 16 novembre – Finali
Dalle ore 15.00
Doppio
Non prima delle 18.00
Singolare
PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport (palinsesti da definire).
Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play (palinsesti da definire).
Diretta Live testuale: OA Sport.