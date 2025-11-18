Calcio
Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la situazione di classifica dell’Italia prima del Montenegro
L’Italia sarà chiamata al riscatto allo Stadion Gradski di Nikšić, contro i padroni di casa del Montenegro, nel percorso delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, inseriti nel Girone E, nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.30 italiane, dovranno reagire dopo la sconfitta subita in Polonia.
Gli azzurrini arrivano al match odierno in seconda posizione a quota 12, mentre i padroni di casa montenegrini sono terzi a quota 9, dato che entrambe le compagini sono state sconfitte dalla Polonia, mentre nel match d’andata giocato in Italia i ragazzi di Baldini la spuntarono per 2-1.
Quest’oggi, oltre a Montenegro-Italia, si giocheranno anche Armenia-Svezia (alle ore 12.00 italiane) e Macedonia del Nord-Polonia (alle ore 17.00 italiane): in classifica gli azzurrini sono alle spalle dei polacchi, ancora a punteggio pieno, proprio a causa della sconfitta patita nello scontro diretto.
CLASSIFICA GRUPPO E
1. Polonia 15 punti in 5 partite (differenza reti +16)
2. Italia 12 punti in 5 partite (differenza reti +9)
3. Montenegro 9 punti in 5 partite (differenza reti 1)
4. Svezia 6 punti in 5 partite (differenza reti -6)
5. Macedonia del Nord 3 punti in 5 partite (differenza reti -7)
6. Armenia 0 punti in 5 partite (differenza reti -13)