Dove vedere in tv Montenegro-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming

Archiviato il primo passo falso del nuovo corso targato Silvio Baldini, l’Italia deve reagire in vista della trasferta in Montenegro per la sesta giornata delle qualificazioni per i Campionati Europei Under 21 di calcio 2027. Gli Azzurrini saranno di scena al City Stadium di Niksic martedì 18 novembre (dalle ore 18.30) con la sfida che aprirà ufficialmente il girone di ritorno per quanto riguarda il gruppo E.

A metà del guado, la Nazionale italiana U21 occupa il secondo posto in classifica a quota 12 punti mentre la Polonia è ancora a punteggio pieno con 15 punti in cinque gare dopo il successo in rimonta di ieri per 2-1 a Stettino nello scontro diretto. Camarda e compagni restano comunque padroni del loro destino (vincerle tutte battendo i polacchi in casa con almeno due reti di scarto sarebbe sufficiente per volare direttamente alla rassegna continentale) ma dovranno fare attenzione a conservare perlomeno la piazza d’onore per accedere nella peggiore delle ipotesi agli spareggi.

I montenegrini rappresentano in tal senso una minaccia da non sottovalutare, dopo aver totalizzato 9 punti nel girone d’andata perdendo solamente in trasferta contro le due dominatrici del raggruppamento. Un risultato positivo in quel di Niksic consentirebbe agli Azzurrini di blindare come minimo i playoff, per poi concentrarsi esclusivamente sull’inseguimento ai polacchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Montenegro-Italia, valevole per la sesta giornata del girone di qualificazione per gli Europei U21 di calcio. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONTENEGRO-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO U21

Martedì 18 novembre

Ore 18.30 Montenegro vs Italia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MONTENEGRO-ITALIA U21: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.