Calcio, Silvio Baldini: “La sconfitta con la Polonia non cambierà la nostra mentalità”

Urge una reazione immediata da parte dell’Italia dopo la rocambolesca sconfitta di venerdì scorso a Stettino nello scontro diretto con la Polonia, che complica purtroppo la rincorsa al primo posto nel girone di qualificazione per i Campionati Europei Under 21 di calcio. Vittoria quasi obbligata dunque per gli Azzurrini domani al City Stadium di Niksic contro Montenegro, squadra che occupa il terzo posto in classifica a -3 dalla nostra Nazionale.

“Avreste dovuto vedere in che modo la squadra si è allenata sabato e domenica, con questo spirito tutto diventa più semplice. Se ci facessimo condizionare dalla sconfitta, vorrebbe dire che non abbiamo capito questi ragazzi. So che nel calcio contano i risultati, ma ribadisco che sono orgoglioso di questo gruppo e di questi giocatori, ai quali non manca il coraggio e la voglia di vincere“, dichiara il CT Silvio Baldini alla Rai.

Il commissario tecnico dell’Italia U21 ha commentato anche la brutta sconfitta della Nazionale maggiore a Milano contro la Norvegia: “A fine primo tempo ho pensato che avevamo fatto un’ottima partita, ma era troppo presto, evidentemente. Mi è dispiaciuto come sia finita anche perché so quanto stia lavorando Gattuso e quanto ci tenga a far crescere la squadra“.

Baldini non fa pretattica e annuncia chi prenderà il posto nell’undici titolare di Koleosho e Palestra, squalificati e già rientrati ai rispettivi club di appartenenza: “Giocheranno Fortini in difesa e Fini avanti, sulla sinistra, mentre Cherubini si sposterà a destra“.

La guida tecnica della selezione giovanile azzurra è poi tornata sulla sconfitta di tre giorni fa maturata negli ultimi dieci minuti del match: “In pochi minuti la Polonia ha saputo ribaltare la partita, e il nostro errore è stato quello di aver forse abbassato la concentrazione in quei due episodi decisivi. Comunque abbiamo continuato a lavorare senza farci influenzare dal risultato di venerdì. Non cambiamo la nostra mentalità“.