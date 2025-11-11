Quale partita su Rai2 oggi alle ATP Finals 2025? Orario 11 novembre, programma, streaming

Le ATP Finals di Torino si preparano a vivere la terza giornata. La Inalpi Arena ospita i match valevoli per il secondo turno del gruppo intitolato a Jimmy Connors. Continuano gli straordinari per Lorenzo Musetti che, reduce dalla qualificazione in extremis, gioca la seconda partita consecutiva.

Il giocatore toscano affronta, nell’incontro che chiuderà il programma, l’australiano Alex de Minaur, settimo favorito del tabellone. La partita non inizierà prima delle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su Rai 2. Il tennista italiano ha un solo risultato a disposizione per continuare ad alimentare le possibilità di qualificazione.

Musetti ha evidenziato nel match di esordio, perso contro Taylor Fritz, la mancanza di brillantezza e la stanchezza derivante dalla notevole mole di energie spese nel finale di stagione per andare alla ricerca dell’obiettivo Finals. Vincere significherebbe avere la possibilità di giocarsi la qualificazione nell’ultima partita contro Carlos Alcaraz.

Il carrarino conduce 3-1 nel bilancio dei confronti diretti e ha vinto le ultime due sfide giocate quest’anno sulla terra rossa di Montecarlo e Madrid. L’australiano, dal canto suo, ha tenuto testa ad Alcaraz prima di cedere alla distanza senza potersi opporre alla micidiale progressione del fuoriclasse spagnolo.

Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri delle ATP Finals 2025: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), oggi fino alle 20:00, Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211). La partita tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur sarà trasmessa anche su Rai 2 HD. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, con Musetti-de Minaur anche su Rai Play. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Martedì 11 novembre – Round robin

Dalle ore 11.30

Granollers (ESP) / Zeballos(ARG) [3] – Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Non prima delle 14.00

Alcaraz (ESP) [1] –Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Non prima delle 18.00

Cash (GBR) / Glasspool [GBR) [1] – Krawietz (GER) / Puetz (GER) [6] – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Non prima delle 20.30

Musetti (ITA) [9] – de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) [fino alle 20:00], Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: RaiPlay, Tennis TV, Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.