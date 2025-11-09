Alcaraz-De Minaur si vedrà su Rai2? Orario ATP Finals, programma, streaming

Ad inaugurare il programma del tabellone di singolare delle ATP Finals sarà la sfida valevole per la prima giornata del girone intitolato a Jimmy Connors tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, e l’australiano Alex de Minaur, settimo favorito del tabellone torinese.

LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-DE MINAUR DALLE 14.00

L’iberico torna in campo dopo l’eliminazione patita al primo turno del Masters 1000 di Parigi contro Cameron Norrie e vuole iniziare nel migliore dei modi il cammino verso il duplice obiettivo della settimana italiana: la conquista del titolo e la difesa del numero uno in classifica. La possibilità di chiudere a punteggio pieno sembra più che reale, servirà però la migliore versione del vincitore del Roland Garros e dello US Open Nell’altro incontro Lorenzo Musetti affronterà domani Taylor Fritz.

Il bilancio dei confronti diretti lascerebbe presagire una partita dall’esito abbastanza scontato. Lo spagnolo conduce con un eloquente 4-0. La storia però insegna che ogni match è diverso dall’ altro e, soprattutto quando il livello è così alto, non bisogna sottovalutare nessuno perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del match tra Alcaraz e de Minaur, valevole per il round robin delle ATP Finals di Torino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ALCARAZ-DE MINAUR, ATP FINALS

Domenica 9 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle ore 11.30 italiane

Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz

A seguire, ma non prima delle 14.00

Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA ALCARAZ-DE MINAUR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.