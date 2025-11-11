Perché Sinner deve tifare Fritz contro Alcaraz: partita decisiva per il n.1 a fine anno

Le ATP Finals 2025 entrano sempre di più nel vivo, perchè in questa giornata potrebbero arrivare anche alcuni primi verdetti. Un martedì, però, importante non solo per il torneo, ma anche per la corsa a chi sarà il numero uno del ranking a fine anno. Jannik Sinner sarà sicuramente spettatore interessato del match di questo pomeriggio tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, con l’italiano che dovrà fare il tifo per l’americano per continuare a tenere viva la speranza di chiudere in vetta alla classifica mondiale.

Alcaraz è decisamente favorito nei confronti di Sinner, anche perchè allo spagnolo serve vincere più di due partite a Torino per diventare irraggiungibile. Proprio il match odierno con Fritz è uno spartiacque per l’attuale numero uno del mondo, che metterebbe un tassello importante anche sul poter chiudere al primo posto nel girone e dunque ipotecare la qualificazione alla semifinale.

Bisogna assolutamente ricordare che Sinner per tornare in vetta al ranking mondiale ha bisogno di chiudere le ATP Finals da imbattuto e dunque non può permettersi nemmeno un passo falso nel girone. Jannik scenderà in campo domani contro Alexander Zverev e anche a lui una vittoria darebbe quasi la matematica certezza della qualificazione alle semifinali.

Una sconfitta di Alcaraz ovviamente andrebbe a creare scenari decisamente spettacolari. Lo spagnolo a quel punto sarebbe costretto a vincere l’ultimo match contro Lorenzo Musetti per evitare una clamorosa eliminazione, ma soprattutto con una vittoria Fritz blinderebbe il primo nel girone. Dunque in semifinale potrebbe esserci uno scontro epico tra Sinner ed Alcaraz, con in palio non solo la finale a Torino, ma soprattutto la prima posizione del ranking mondiale.

In caso di vittoria di Alcaraz questo pomeriggio, le ultime speranze di Sinner sarebbero riposte su Lorenzo Musetti, che sicuramente affronterà Alcaraz nella giornata di giovedì. Con due vittorie già all’attivo, lo spagnolo potrebbe chiudere i conti proprio con il toscano nella corsa al numero uno, ma in ogni caso Alcaraz dovrà comunque fare molta attenzione anche all’ultimo match con il toscano, visto che in base ai risultati odierni, si potrebbero creare ulteriori nuovi scenari all’interno del girone dedicato a Jimmy Connors.