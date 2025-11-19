Perché la partita di Berrettini in Coppa Davis è stata interrotta? La lunga pausa contro Rodionov

Matteo Berrettini sta affrontando Jurij Rodionov nell’incontro che ha aperto Italia-Austria, quarto di finale della Coppa Davis. Il primo singolare valido per la massima competizione per Nazionali maschili di tennis sta vedendo contrapposti il finalista di Wimbledon 2021 e il numero 176 del ranking ATP, con l’azzurro ampiamente favorito nel pronostico. Il numero 56 del mondo è stato bravo ad annullare una palla break nel settimo gioco del primo set, ha strappato il servizio al rivale nel game successivo e ha portato a casa il parziale d’apertura.

Matteo Berrettini ha chiuso i conti per 6-3 e il secondo set è incominciato in una situazione di equilibrio: Rodionov ha tenuto a zero la battuta e l’azzurro si è issato sul 40-0 nel secondo game. A quel punto, quando erano le ore 16.58, è emerso un problema all’impianto di illuminazione e il gioco è stato interrotto: si sono infatti accese delle luci che solitamente dovrebbero rimanere spente e creavano così una situazione non propriamente agevole a livello visivo nel cuore del campo indoor di Bologna.

Il giudice di sedia ha chiamato lo stop, Berrettini ne ha approfittato per andare in bagno e Rodionov si è seduto in panchina a bere. Dopo dieci minuti di interruzione, alle ore 17.08, i due contendenti si sono prodigati in una serie di servizi per rimanere caldi. Superato il quarto d’ora di stop, il giudice di sedia ha dato il via libera a tre minuti di palleggio tra i due giocatori e si è accomodata sul seggiolone, pronta per dare il via alla ripartenza del confronto alle ore 17.16. Ricordiamo il punteggio al momento dello stop: Berrettini vs Rodionov 6-3, 0-1, 40-0 e servizio per l’italiano.