Pattinaggio di figura, Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada
I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto il vuoto nella rhythm dance di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si disputa sul ghiaccio di Saskatoon. I padroni di casa hanno giganteggiato sul medley di Supermodel, I’m Too Sexy, Supermodel e sono stati premiati con il punteggio di 85.38 (48.71 per la parte tecnica e 36.67 per i components).
I due volte vice campioni del mondo e vincitori del Four Continents hanno incominciato al meglio la nuova stagione, infliggendo un distacco di quattro punti e mezzo ai lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius. Decisamente più lontani tutti gli altri binomi, a cominciare dagli statunitensi Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (76.83).
In lotta per il podio anche gli altri canadesi Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (quarti con 75.95) e i cechi Katerina Mrazkova e Daniel Mrazek (quinti con 74.29), a decidere tutto sarà la free dance in programma domani. La serata in terra nordamericana proseguirà con lo short program, poi nella notte italiana ci sarà spazio per i free skating delle coppie e delle donne.
RISULTATI RHYTHM DANCE SKATE CANADA
|Pl.
|Name
|Nation
|TSS
=
|TES
+
|PCS
+
|CO
|PR
|SK
|Ded.
–
|StN.
|1
|Piper GILLES / Paul POIRIER
|CAN
|85.38
|48.71
|36.67
|9.14
|9.36
|9.07
|0.00
|#10
|2
|Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS
|LTU
|80.89
|45.88
|35.01
|8.75
|8.93
|8.64
|0.00
|#7
|3
|Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
|USA
|76.83
|43.20
|33.63
|8.50
|8.32
|8.46
|0.00
|#9
|4
|Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA
|CAN
|75.95
|41.85
|34.10
|8.61
|8.46
|8.57
|0.00
|#8
|5
|Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK
|CZE
|74.29
|41.89
|32.40
|8.04
|8.32
|8.00
|0.00
|#5
|6
|Hannah LIM / Ye QUAN
|KOR
|70.97
|39.87
|31.10
|7.86
|7.89
|7.64
|0.00
|#6
|7
|Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC
|CAN
|70.84
|39.30
|31.54
|8.00
|7.96
|7.75
|0.00
|#4
|8
|Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN
|GER
|69.91
|39.47
|30.44
|7.64
|7.68
|7.57
|0.00
|#2
|9
|Leah NESET / Artem MARKELOV
|USA
|65.51
|35.71
|29.80
|7.50
|7.36
|7.54
|0.00
|#3
|10
|Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE
|USA
|63.22
|33.96
|29.26
|7.39
|7.25
|7.36
|0.00
|#1