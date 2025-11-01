Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura, Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada

Pubblicato

20 secondi fa

il

Gilles-Poirier / LaPresse

I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto il vuoto nella rhythm dance di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si disputa sul ghiaccio di Saskatoon. I padroni di casa hanno giganteggiato sul medley di Supermodel, I’m Too Sexy, Supermodel e sono stati premiati con il punteggio di 85.38 (48.71 per la parte tecnica e 36.67 per i components).

I due volte vice campioni del mondo e vincitori del Four Continents hanno incominciato al meglio la nuova stagione, infliggendo un distacco di quattro punti e mezzo ai lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius. Decisamente più lontani tutti gli altri binomi, a cominciare dagli statunitensi Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (76.83).

In lotta per il podio anche gli altri canadesi Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (quarti con 75.95) e i cechi Katerina Mrazkova e Daniel Mrazek (quinti con 74.29), a decidere tutto sarà la free dance in programma domani. La serata in terra nordamericana proseguirà con lo short program, poi nella notte italiana ci sarà spazio per i free skating delle coppie e delle donne.

RISULTATI RHYTHM DANCE SKATE CANADA

  Pl. Name Nation TSS
=		 TES
+		 PCS
+		 CO PR SK Ded.
 StN.
1 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 85.38 48.71 36.67 9.14 9.36 9.07 0.00 #10
2 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 80.89 45.88 35.01 8.75 8.93 8.64 0.00 #7
3 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 76.83 43.20 33.63 8.50 8.32 8.46 0.00 #9
4 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 75.95 41.85 34.10 8.61 8.46 8.57 0.00 #8
5 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 74.29 41.89 32.40 8.04 8.32 8.00 0.00 #5
6 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 70.97 39.87 31.10 7.86 7.89 7.64 0.00 #6
7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 70.84 39.30 31.54 8.00 7.96 7.75 0.00 #4
8 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 69.91 39.47 30.44 7.64 7.68 7.57 0.00 #2
9 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 65.51 35.71 29.80 7.50 7.36 7.54 0.00 #3
10 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 63.22 33.96 29.26 7.39 7.25 7.36 0.00 #1
