Pattinaggio di figura, Gilles e Poirier dominano la rhythm dance di Skate Canada

I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto il vuoto nella rhythm dance di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si disputa sul ghiaccio di Saskatoon. I padroni di casa hanno giganteggiato sul medley di Supermodel, I’m Too Sexy, Supermodel e sono stati premiati con il punteggio di 85.38 (48.71 per la parte tecnica e 36.67 per i components).

I due volte vice campioni del mondo e vincitori del Four Continents hanno incominciato al meglio la nuova stagione, infliggendo un distacco di quattro punti e mezzo ai lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius. Decisamente più lontani tutti gli altri binomi, a cominciare dagli statunitensi Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (76.83).

In lotta per il podio anche gli altri canadesi Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (quarti con 75.95) e i cechi Katerina Mrazkova e Daniel Mrazek (quinti con 74.29), a decidere tutto sarà la free dance in programma domani. La serata in terra nordamericana proseguirà con lo short program, poi nella notte italiana ci sarà spazio per i free skating delle coppie e delle donne.

RISULTATI RHYTHM DANCE SKATE CANADA