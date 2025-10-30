Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per Skate Canada: due azzurri presenti nella 3ª tappa del Grand Prix

Ci si prepara per il terzo appuntamento stagionale dell’ISU Grand Prix del pattinaggio artistico. Sul ghiaccio si entra sempre più nel vivo, in una stagione molto particolare che avrà nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina la tappa finale dove far valere al meglio le proprie possibilità.

Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, il massimo circuito internazionale sarà protagonista in territorio nordamericano. Si parla di Skate Canada, ospitato in questo 2025 dalla città di Saskatoon, situata nel Saskatchewan.

La squadra italiana, reduce dagli ottimi risultati nella Cup of China in cui Daniel Grassl è giunto secondo nel settore maschile e la coppia d’artistico Sara Conti/Niccolò Macii ha ottenuto la piazza d’onore, parteciperà all’evento canadese con due atleti.

Si tratta di Nikolaj Memola, in gara nell’artistico maschile, e di Lara Naki Gutmann che competerà nella prova riservata alle donne. Come accaduto in occasione della tappa inaugurale del Grand Prix, le competizioni saranno distribuite su tre giornate.