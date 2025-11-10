Chi è Corey Circelli, il canadese che gareggerà per l’Italia a Skate America

Questo fine settimana in quel di Lake Placid andrà in scena Skate America, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Sarà un appuntamento particolarmente ricco per la compagine azzurra individuale maschile, la quale sarà della partita con un contingente di tre elementi, ovvero Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Corey Circelli.

Per quest’ultimo, di origine canadese, si tratta di un debutto importantissimo, in quanto segna la prima competizione di rilievo da quando è passato tra le fila della squadra italiana ormai due stagioni fa. In precedenza il nordamericano ha tuttavia racimolato una buona esperienza in campo internazionale sotto la guida di Brian Orser a Toronto, non solo partecipando a due prove della rassegna Junior Grand Prix 2021-2022, ma anche prendendo parte ai Four Continents 2022 di Tallinn, dove ha centrato l’undicesimo piazzamento.

L’annata sportiva successiva ha inoltre preso parte ad una tappa del Grand Prix, quella di Sheffield, in cui si è accontentato della decima moneta. Dopo un anno di assestamento nel nostro Paese (dove è seguito da Olga Romanova), il pattinatore si è reso partecipe dii numerosi test interni e di alcuni trofei internazionali, tra cui spicca anche l’Ondrej Nepela Memorial, gara contrassegnata da un piazzamento al terzo posto con il totale di 232.26.

Nella stagione corrente invece l’atleta ha raccolto un secondo posto nell’unica gara disputata, quella dello Swiss Open: per l’occasione ha stampato 205.84 posizionandosi alle spalle di Matteo Rizzo non presentando salti quadrupli (l’anno scorso nel layout era presente il quadruplo toeloop). A Lake Placid, senza alcuna pressione, l’obiettivo del nordamericano sarà quello di aumentare sensibilmente i propri giri ed accumulare esperienza. Dopotutto, la sua presenza non può far altro che arricchire un vivaio sempre più in crescita e competitivo, aspetto essenziale per poter incidere (ed eccellere) a livello mondiale.