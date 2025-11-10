Skate America 2025: programma, orari, tv, streaming

Supera il giro di boa il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico che, dopo l’appuntamento in Giappone, farà tappa in quel di Salt Lake City per Skate America, quinto atto della competizione itinerante che vedrà per l’occasione la presenza di quattro rappresentanti della Nazionale italiana.

Nello specifico in terra statunitense assisteremo alle gesta di Daniel Grassl, il quale dopo la seconda piazza strappata alla Cup Of China è intenzionato a staccare il pass per le finali di Nagoya andando a caccia di un altro piazzamento di vertice. Non sarà però facile per l’altoatesino, pronto a sfidare tra gli altri il Vice Campione Mondiale Mikhail Shaidorov, terzo dietro l’azzurro a Chongqing, oltre che altri profili come il giapponese Kazuki Tomono, il transalpino Kevin Aymoz ed il connazionale Nikolaj Memola, chiamato al riscatto dopo la sesta moneta a Skate Canada. Fari puntati anche su Corey Circelli, alla prima uscita con la maglia tricolore in un Grand Prix.

In campo femminile la grande protagonista sarà invece Lara Naki Gutmann, il cui obiettivo sarà quello di mantenere l’asticella ben alzata nei due programmi, così come sapientemente fatto nelle ultime gare. La trentina se la vedrà con un parterre importante di avversarie, tra cui è impossibile non citare la detentrice del titolo iridato Alysa Liu (tra l’altro padrona di casa), le giapponesi Rinka Watanabe ed Hana Yoshida, oltre che la georgiana Anastasiia Gubanova.

Non saranno della partita invece Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, il cui nominativo non è più presente nella lista degli iscritti. In tal senso gli osservati saranno i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, trionfatori in Cina, alle prese con una super sfida con i nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara, primi ad Angers. Nella danza spazio invece ai Campioni Mondiali Madison Chock-Evan Bates, i quali dovranno necessariamente salire di colpi dopo la prestazione un po’ contratta all Cup Of China in un contesto in cui non avranno rivali.

Skate America sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

SKATE AMERICA 2025: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARI ITALIANI)

Sabato 15 Novembre

0:58-2:02 Short program coppie d’artistico

2:20-3:49 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Corey Circelli)

20:00-21:21 Rhythm dance danza sul ghiaccio

21:39-22:55 Free program coppie d’artistico

Domenica 16 Novembre

00:17-1:46 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

2:04-3:51 Free program invidiale maschile (in gara Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Corey Circelli)

20:16-21:47 Free dance danza sul ghiaccio

22:05-23:52 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

SKATE AMERICA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Possibili collegamenti in diretta e in differita su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione).

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD).