Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Saimolov vince la Warsaw Cup, Stellato Dudek-Deschamps avanti nelle coppie

Pubblicato

9 minuti fa

il

Deanna Stellato-Dudek and Maxime Deschamps
Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps/ LaPresse

Non cambia la situazione nella gara maschile della Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nella rassegna ISU Challenger Series 2025. Sul ghiaccio della capitale della Polonia infatti il padrone di casa Vladimir Samoilov ha centrato la vittoria, battendo quindi anche avversari più quotati. 

Non sono mancati gli errori per il polacco, comunque bravo a staccare due quadrupli, rispettivamente lutz e salchow, che hanno compensato non pochi passaggi a vuoto arrivati negli altri elementi fino a raggiungere quota 155.75 (76.33, 79.42) per 240.83. Tante sbavature per il Campione d’Europa Lukas Britschgi, costretto al secondo posto con lo score di 146.97 (65.55, 81.42) per 229.73 precedendo il francese Sammy Hammi, quarto nello short e terzo nella classifica finale con 146.90 (72.63, 74.27) per 222.77.

Come sappiamo Gabriele Frangipani non ha potuto partecipare al libero a causa di un problema alla schiena rimediato prima della partenza e peggiorato dopo lo short program di ieri. 

Nelle coppie d’artistico è invece da segnalare la prima piazza nel corto dei favoritissimi canadesi Deanna Stellato Dudek-Maximo Deschamps, i quali hanno stampato 75.46 (40.95, 34.51) sbagliando solo il triplo toeloop in parallelo, eseguito con qualche patema. A distanza siderale si sono poi accomodati i britannici Anastasia Vaipan-Law-Luke Digby, secondi con 61.31 (33.31, 28.00), mentre al terzo posto ci sono gli statunitensi Katie McBeath-Daniil Parkman, terzi con 59.69 (33.49, 27.20).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Vladimir SAMOILOV
POL
240.83 1 1
2 Lukas BRITSCHGI
SUI
229.73 2 2
3 Samy HAMMI
FRA
222.77 4 3
4 Genrikh GARTUNG
GER
203.45 8 4
5 Ivan SHMURATKO
UKR
201.76 3 12
6 Tamir KUPERMAN
ISR
200.10 5 10
7 Ean WEILER
SUI
199.45 11 6
8 Jakub LOFEK
POL
199.35 12 5
9 Wesley CHIU
CAN
198.51 10 7
10 Landry le MAY
FRA
193.64 9 9
11 Artur SMAGULOV
KAZ
192.81 14 8
12 Matvii YEFYMENKO
POL
188.02 13 11
13 Xan ROLS
FRA
181.34 18 14
14 Makar SUNTSEV
FIN
180.13 16 15
15 Kornel WITKOWSKI
POL
178.87 6 17
16 Kai JAGODA
GER
178.34 20 13
17 Dias JIRENBAYEV
KAZ
176.13 7 18
18 Arthur Wolfgang MAI
GER
173.71 15 16
19 Lev VINOKUR
ISR
163.54 17 19
20 Georgii PAVLOV
SUI
151.06 24 20
21 Pablo GARCIA
ESP
147.85 22 22
22 Euken ALBERDI
ESP
146.58 23 21
23 Iker OYARZABAL ALBAS
ESP
143.58 21 24
24 Arttu JUUSOLA
FIN
130.09 26 23
25 Daniel KORABELNIK
LTU
126.15 25 25
WD Gabriele FRANGIPANI
ITA
56.10 19

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS
CAN
75.46 1
2 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY
GBR
61.31 2
3 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN
USA
59.69 3
