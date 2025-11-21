Pattinaggio artistico: Saimolov vince la Warsaw Cup, Stellato Dudek-Deschamps avanti nelle coppie

Non cambia la situazione nella gara maschile della Warsaw Cup 2025, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nella rassegna ISU Challenger Series 2025. Sul ghiaccio della capitale della Polonia infatti il padrone di casa Vladimir Samoilov ha centrato la vittoria, battendo quindi anche avversari più quotati.

Non sono mancati gli errori per il polacco, comunque bravo a staccare due quadrupli, rispettivamente lutz e salchow, che hanno compensato non pochi passaggi a vuoto arrivati negli altri elementi fino a raggiungere quota 155.75 (76.33, 79.42) per 240.83. Tante sbavature per il Campione d’Europa Lukas Britschgi, costretto al secondo posto con lo score di 146.97 (65.55, 81.42) per 229.73 precedendo il francese Sammy Hammi, quarto nello short e terzo nella classifica finale con 146.90 (72.63, 74.27) per 222.77.

Come sappiamo Gabriele Frangipani non ha potuto partecipare al libero a causa di un problema alla schiena rimediato prima della partenza e peggiorato dopo lo short program di ieri.

Nelle coppie d’artistico è invece da segnalare la prima piazza nel corto dei favoritissimi canadesi Deanna Stellato Dudek-Maximo Deschamps, i quali hanno stampato 75.46 (40.95, 34.51) sbagliando solo il triplo toeloop in parallelo, eseguito con qualche patema. A distanza siderale si sono poi accomodati i britannici Anastasia Vaipan-Law-Luke Digby, secondi con 61.31 (33.31, 28.00), mentre al terzo posto ci sono gli statunitensi Katie McBeath-Daniil Parkman, terzi con 59.69 (33.49, 27.20).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE