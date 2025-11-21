Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Hase-Volodin si impongono di misura nello short al Finlandia Trophy, quinti Ghilardi-Ambrosini

Pubblicato

11 minuti fa

il

Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin
Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin/ International Skating Union-Figure Skating

Si apre nel segno di Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin il Finlandia Trophy 2025, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento sul ghiaccio di Helsinki. Rispettano il pronostico i tedeschi, artefici di una buona prestazione sporcata però da un errore grave su un elemento.

I teutonici, pur mostrando qualità in difficoltà come il triplo twist, il triplo rittberger lanciato, il sollevamento del gruppo 5 ed il triplo salchow in parallelo, hanno perso circa cinque punti nella spirale a causa di un leggero sbilanciamento del cavaliere che ha fatto perdere il contatto tra la lama ed il ghiaccio alla dama (ricevendo così la chiamata di elemento invalido), motivo per cui i detentori del titolo continentale si sono attestati in zona 70.40 (38.86, 33.54).

Situazione apertissima poi per le restanti posizioni del podio, complice altri tre team incredibilmente appaiati a 70 punti. A spuntarla di un’incollatura in questa mini lotta sono stati gli statunitensi Ellie Kam-Danny O’Shea, secondi con 70.24 (37.81, 32.43) davanti ai connazionai Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, terzi con 70.19 (38.61, 31.58) precedendo di un soffio i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, terzi con 70.13 (38.50, 31.63), quarti ed in lizza per la top 3.

Un atterraggio estremamente problematico nel triplo lutz lanciato ed una imprecisione nella spirale ha invece rallentato non poco la rincorsa degli azzurri Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali si sono dovuti accontentare della quinta piazza con 62.49 (32.95, 29.54), score al momento lontano otto lunghezze rispetto alle posizioni di vertice. 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN
GER
70.40 1
2 Ellie KAM / Danny O’SHEA
USA
70.24 2
3 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV
USA
70.19 3
4 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD
CAN
70.13 4
5 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI
JPN
67.53 5
6 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI
ITA
62.49 6
7 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG
CHN
62.42 7
8 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK
POL
56.55 8
