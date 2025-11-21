Pattinaggio artistico: Fournier Beaudry-Cizeron vincono una rhythm dance stranissima al Finlandia Trophy. Pasticcio del pannello tecnico

Si conclude con una delle rhythm dance più allucinanti della storia recente la prima giornata del Finlandia Trophy 2025, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Segmento oltremodo sui generis quello appena consumatosi sul ghiaccio di Helsinki, con Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron che l’hanno spuntata per un’incollatura su Piper Gilles- Paul Poirier nonostante un pasticcio clamoroso da parte del pannello tecnico.

Incredibilmente, i francesi hanno accusato un problema nella sequenza coreografica, la stessa che li aveva condannati nel corto di Angers. Stavolta però la sbavatura è arrivata da chi sta dall’altra parte della balaustra. In sostanza, chi di dovere ha chiamato l’elemento in un momento sbagliato, ovvero all’inizio del layout, quando da programma era collocato alla fine Questo ha portato un giudizio basso in termini di GOE da parte dei giudici, ritrovatisi a valutare una parte ovviamente molto più scarna rispetto a quanto pianificato.

In linea generale il team è apparso in crescita rispetto all’uscita del mese scorso, migliorando fluidità e qualità nelle difficoltà al netto di uno specialist particolarmente esigente. Discreti in tal senso i twizzles (livello 4), anche se giudicati con un grado di esecuzione non elevato, così come la sequenza di passi sulla midline (livello 1), il pattern (livello 1) e il sollevamento curve (livello 4).

Alla fine lo score dirà 70.89 (42.79, 37.10) appena 33 centesimi in più rispetto ai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, secondi con 79.56 (42.70, 36.86) perdendo quota in particolar modo nei twizzles, chiamati di livello base dalla dama. Da segnalare poi la terza piazza degli statunitensi Emilea Zingas-Vadym Kolesnik con 78.51 (44.04, 34.47). Domani si svolgerà la danza libera.