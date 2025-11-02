Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Memola sesto a Skate Canada, Malinin vince e segna un nuovo record

Pubblicato

21 minuti fa

il

Per approfondire:
Nikolaj Memola
Nikolaj Memola/ LaPresse

Lavori in corso per Nikolaj Memola. L’azzurro ha terminato al sesto posto Skate Canada 2025, terzo appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico ancora in fase di svolgimento presso il SaskTel Centre di Saskatoon.

Un risultato raggiunto malgrado alcune indecisioni promettente per l’allievo seguito da mamma Olga Romanova, particolarmente bravo a firmare una seconda parte di free program convincente dal punto di vista tecnico. L’inizio, invece, non è stato dei migliori, complice un atterraggio in avanti con mano sul ghiaccio nel primo elemento, il quadruplo flip (chiamato sottoruotato e con filo d’ingresso non marcato), sbavatura che probabilmente ha portato il nativo di Monza a cambiare spartito in corsa, eseguendo subito dopo il triplo loop anziché il quadruplo toeloop e ruotando solo di tre giri un lutz singolo, teoricamente pianificato in combinazione con il triplo toeloop.

Memola è però poi salito di colpi, recuperando il quadruplo lutz (singolo) nella seconda parte, elemento preceduto dalla sequenza triplo axel/doppio axel e seguito dalla sicura catena triplo lutz/triplo toeloop. Pur perdendo alcuni punti nelle trottole, il nostro portacolori ha ottenuto 151.75 (80.28, 71.47) per 238.20. Resta un pizzico di rammarico, ma la strada è quella giusta.

A vincere per dispersione è stato come facilmente pronosticabile lo statunitense Ilia Malinin, salito vertiginosamente di colpi rispetto alle uscite precedenti mettendo sul piatto una supremazia tecnica senza eguali, sintetizzata mettendo a referto il punteggio più alto della storia in un libero complice l’esecuzione di sei salti quadrupli e due tripli axel, la maggior parte di questi eseguiti con grande qualità. Il detentore del titolo nello specifico ha aperto le danze con il toeloop, per poi snocciolare il primo axel (triplo) e passare in rassegna il lutz ed il loop.

Dopo la step sequence (livello 3), l’atleta allenato da Tatiana Malinina, Roman Skorniakov e Rafael Arutiunian ha sferrato l’artiglieria ancora più pesante, ruotando in zona bonus le difficilissima combinazioni quadruplo lutz/euler/triplo salchow equadruplo toeloop/triplo toeloop, chiudendo con la sequenza quadruplo salchow/triplo axel e stampando la bellezza di 228.97 (138.49, 90.48) per 333.81. È evidente che il pattinatore viaggi in un binario tutto suo. Anche perché si parla di uno score che non considera il quadruplo axel, ampiamente nelle mani dell’americano e in questa occasione neanche presentato.

Toccante secondo posto poi per l’estone Aleksandr Selevko, il quale è salito di un posto rispetto al corto confezionando un free da 165.93 (84.97, 81.96) per 257.21 approfittando delle tante défaillance da parte dei diretti avversari apparendo consistente nelle difficoltà di maggior valore. Terzo posto invece per Kao Miura, il quale nonostante alcune sporcature ha raccolto 163.89 (83.84, 80.85) 253.69 beffando il connazionale Kazuki Tomono, quarto con 162.03 (87.41, 75.62) per 251.46.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ilia MALININ
USA
333.81 1 1
2 Aleksandr SELEVKO
EST
257.21 3 2
3 Kao MIURA
JPN
253.69 4 3
4 Kazuki TOMONO
JPN
251.46 2 5
5 Nika EGADZE
GEO
247.95 8 4
6 Nikolaj MEMOLA
ITA
238.20 6 7
7 Roman SADOVSKY
CAN
236.73 10 6
8 Stephen GOGOLEV
CAN
236.48 7 8
9 Tomoki HIWATASHI
USA
230.58 9 9
10 Kevin AYMOZ
FRA
230.10 5 11
11 Vladimir SAMOILOV
POL
225.33 11 10
12 Aleksa RAKIC
CAN
216.90 12 12
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità