Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann quinta a Skate Canada 2025, trionfo per Mone Chiba

Termina al quinto posto la corsa di Lara Naki Gutmann a Skate Canada 2025, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso il SaskTel Centre di Saskatoon. La trentina, terzo dopo il segmento breve, è scivolata di due posizioni per alcune sbavature compiute nel programma libero.

Nella fattispecie l’azzurra ha rallentato la sua corsa a causa delle chiamate nel triplo lutz, redarguito con l’assegnazione di sottoruotato nella combinazione inaugurale con il triplo toeloop e di degradato in quello singolo, atterrato con caduta. A questi si aggiungono anche gli arrivi sul quarto nel doppio axel finale e nel triplo salchow inserito nella catena appena citata.

Completando comunque al meglio due tripli loop (uno in combo con il doppio toeloop), un triplo flip e un triplo toeloop posto in sequenza con il doppio axel l‘allieva di Gabriele Minchio si è fermata in zona 123.94 (60.75, 64.19) per 192.05 cedendo così il passo ad Ami Nakai, trionfatrice del Grand Prix De France e qui terza complice un free sporcato da una defailance nell’axel iniziale e in un triplo flip sul quarto chiamato con il filo d’ingresso non marcato; due passaggi a vuoto che hanno inchiodato il suo score a 136.54 (70.17, 66.37) per 203.09. Avanza anche l’americana Bradie Tennell, quarta con 129.52 (65.15, 64.37) per 195.07 seppur con alcuni problemi di rotazione.

A salire sul gradino più alto del podio è stata invece Mone Chiba, brava a confermare la leadership già arpionata nello short confezionando una performance da 144.94 (73.81, 71.13) per 217.23 impreziosita da sette tripli e due doppi axel precedendo così la statunitense Isabeu Levito, seconda con 137.97 (66.94, 71.03) per 209.77 ed anche lei appesantita da due chiamate di salto sottoruotato nel triplo loop in combinazione con doppio toeloop/doppio loop oltre che nel triplo lutz.