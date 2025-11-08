Pattinaggio artistico: magia Conti-Macii! Gli azzurri trionfano in rimonta all’NHK Trophy e volano in Finale

Voluta, trovata, meritata. Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto l’NHK Trophy 2025, quarto appuntamento del Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena ad Osaka (Giappone) conquistando così aritmeticamente un posto per le Finali, previste a dicembre sempre nella terra del Sol Levante, più precisamente in quel di Nagoya. Secondo successo della carriera nel circuito per gli azzurri che, per l’occasione, si sono “concessi” anche un errore di peso che non ha però inficiato sul risultato finale.

Semplicemente da oustanding l’inizio del programma libero eseguito dai nostri portacolori sulle note di “Caruso“, artefici di un triplo twist (livello 4) di grande qualità e bravi a realizzare in modo chirurgico la difficile sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel, il veloce sollevamento axel lasso (livello 4) e il triplo salchow in parallelo, atterrato con grande unisono.

L’unica grande sbavatura è arrivata invece ne triplo rittberger lanciato, arrivato con una caduta da parte della dama, bene invece il reverse lasso (livello 3) la spirale della morte (livello 3) e la trottola d’insieme (livello 4) mentre qualche patema si è ripresentato nel secondo lanciato, il triplo salchow, portato a casa lottando in fase di atterraggio.

Chiudendo con il sollevamento del gruppo 3 (livello 4) e con la sequenza coreografica, gli atleti di Barbara Luoni hanno stampato 134.89 (68.26, 67.63) per 208.58, contenendo la davvero ammirevole performance degli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Siatchenko, saliti violentemente di colpi grazie ad un free pulitissimo valutato 134.24 (69.57, 64.67) per 207.28, nuovo personal best valido per la piazza d’onore.

Perdono quota invece i Campioni Olimpici in carica cinesi Wenjing Sui-Cong Han, primi nel corto e terzi nella classifica finale a causa di un libero ancora poco fluido, in cui hanno sporcato entrambi i salti in parallelo (problemi di rotazione per lei nella sequenza, mancanza di unisono nel salto singolo, il sachow, ruotato doppio) ed avuto un serio problema durante il reverse lasso oltre che nel triplo salchow lanciato, accontentandosi così di 129.16 (63.21, 68.85) per 203.79.