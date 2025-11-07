Pattinaggio artistico, Kaori Sakamoto domina lo short program a Osaka. Anna Pezzetta settima

Kaori Sakamoto si è resa protagonista di una prestazione sopra le righe nello short program che ha chiuso la prima giornata di gare dell’NHK Trophy, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Osaka (Giappone). La padrona di casa ha decisamente convinto sulle noti di “Time to Say Goodbye” di Sarah Brightman e Andrea Bocelli, venendo premiata con il punteggio di 77.05 (40.62 per la parte tecnica e 36.43 per i components) e prendendo ampiamente il largo nei confronti delle avversarie.

La tre volte Campionessa del Mondo e bronzo olimpico ai Giochi di Pechino 2022 si è presentata di fronte al proprio pubblico dopo il secondo posto ottenuto al GP de France poche settimane fa e ha ipotecato la vittoria, visto che la 25enne ha ben dieci lunghezze di margine nei confronti della più immediata inseguitrice alla vigilia del free program previsto domani.

Alle sue spalle si è inserita la kazaka Sofia Samodelkina (67.75 per la 18enne, 36.20+31.55), capace di precedere la sudcoreana Young You (67.66) e la belga Loena Hendrickx (62.45 per la Campionessa d’Europa 2024), mentre sono più attardate l’altra sudcoreana Ahsun Yun (61.51) e la statunitense Sarah Everhardt (61.41).

La nostra Anna Pezzetta si trova in settima piazza con il riscontro di 61.35 (32.15 per la parte tecnica e 30.20 per i components): la 18enne allenata da Alisa Mikonsaari e Angelina Turenko, quinta agli ultimi Europei e reduce dall’ottava piazza alla Cup of China, si è esibita sulle note di “Exercises in Free Love”, fermandosi a sei punti dal suo personale siglato lo scorso anno e a cinque lunghezze dallo stagionali timbrato a fine settembre al Nepela Memorial.