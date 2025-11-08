Pattinaggio artistico: Kagiyama batte Sato all’NHK Trophy. Azzurri fuori dalla top 5

Alla fine la spunta Yuma “Piuma” Kagiyama. Il Vice Campione Olimpico si è imposto in occasione della gara maschile valida per l’NHK Trophy 2025, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, grazie al vantaggio risicato già ottenuto nel segmento più breve.

Nello specifico il padrone di casa ha alzato le barricate difendendosi dagli attacchi del connazionale Shun Sato, bravo a firmare il miglior libero del lotto, dimostrando una continuità realizzativa per lui inedita nella massima categoria. Ma andiamo con ordine. Kagiyama ha rallentato la corsa commettendo una sbavatura significativa nel quadruplo toeloop, eseguito con caduta. Unico errore di peso di un layout in cui ha snocciolato altri due quadrupli e cinque tripli, tra cui due axel, fermandosi a 188.66 (99.78, 98.88) per 287.23, due lunghezze più di Sato che, invece, ha incantato il pubblico di Osaka atterrando tre quadrupli – lutz, toeloop agganciato al doppio toeloop e toeloop singolo – e due tripli axel stampando 189.04 (102.46, 86.58) per 285.71.

Dalla grande bagarre per il terzo posto ad uscirne vincitore è stato invece il Campione d’Europa Lukas Britschgi, quinto nel corto e piazzatosi sul gradino più basso del podio con 163.49 (80.33, 83.16) per 246.94 sbagliando meno degli altri e approfittando del corto circuito del sudcoreano Juhnwan Cha, alla fine quinto con il decimo libero valutato 138.66 (58.53, 81.13) per 230.26.

Più lontani gli azzurri. Matteo Rizzo si è dovuto accontentare del settimo posto con un free da 153.49 (74.57, 79.92) per 229.60 viziato da una caduta sul quadruplo toeloop (sottoruotato), Gabriele Frangipani si è infine attestato all’undicesimo posto con 139.86 (67.04, 73.82) per 204.64 pattinando complessivamente l’ottavo libero.