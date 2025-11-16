Pattinaggio artistico: Gutmann incanta ancora! L’azzurra terzo dopo lo short a Skate America con il nuovo personale

Lara Naki Gutmann continua ad incantare, continua a splendere, continua a meravigliare. L’azzurra si è piazzata al terzo posto in occasione dello short program valido per Skate America 2025, quinta nonché penultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, confezionando un programma rasente la perfezione con cui ha sfiorato l’altissima soglia dei 70 punti.

Ancora una volta, la trentina ha sfoggiato una performance elegantissima e sofisticata sulle note del suggestivo corto pattinato sulle musiche tratte dalla colonna sonora de “Le leggi di Lidia Poet”, inaugurando la prestazione con una veloce e scorrevole combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, elemento seguito da un doppio axel introdotto da passi e impreziosito da un triplo lutz staccato in zona bonus in perfetto timing con la musica.

Buone anche le tre trottole (tutte di livello 4) e la sequenza di passi (livello 3 )che, sommate ad un buon riscontro nelle components, hanno permesso alla trentina di conquistare il nuovo primato personale, portandosi a 69.69 (37.53, 32.15), una lunghezza in più della competitiva georgiana Anastasiia Gubanova, quarta con 68.07 (35.25, 32.82) e lievemente rallentata da una chiamata sul quarto nel triplo lutz; di tre punti invece la distanza della sudcoreana Chaeyeon Kim, quinta con 67.28 (34.42, 32.86), fallosa su più punti

Il segmento è stato vinto dalla giapponese Rinka Watanabe, abile a dimostrarsi la più attrezzata tecnicamente con un layout composto dal triplo axel, dalla catena triplo lutz/triplo toeloop (sul quarto) e dal triplo loop. Una sottorotazione ne triplo loop agganciato al triplo lutz ha invece inchiodato la Campionessa del Mondo Alysa Liu in seconda posizione con lo score di 73.73 (38.73, 35.00). Domani, dalle ore 22:05, si svolgerà il programma libero.