Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Trieste vince ancora ed ipoteca il primato nel Girone D di Euro Cup
Continua la marcia vincente della Pallanuoto Trieste nella prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: nella seconda giornata del Gruppo D le alabardate superano le magiare del Keruleti TVE con lo score di 18-12 (5-2, 5-2, 5-6, 3-2) e restano a punteggio pieno.
Le ragazze di Paolo Zizza indirizzano il match nel primo quarto, chiuso sul 5-2, per poi ipotecare la vittoria nella seconda frazione, arrivando a metà gara sul 10-4. Nel terzo periodo le giuliane amministrano, chiudendo a +5, sul 15-10, prima di portare a casa comodamente i tre punti sul definitivo 18-12. Sei reti per la neozelandese McDowall, poker di gol per l’azzurra Cergol.
Nel Girone C osserva un turno di riposo la Plebiscito Padova, vittoriosa in campionato quest’oggi, ma le notizie per le venete sono comunque ottime, dato che le spagnole del Barceloneta, sconfitte dalle patavine all’esordio, liquidano senza alcun patemi le transalpine del Grand Nancy, sconfitte a domicilio per 4-27 (0-7, 1-6, 1-6, 2-8), ed agganciano la formazione italiana in testa a quota 3, ma con un match in più disputato.
EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Fase a gironi – 2ª giornata
Girone C
Grand Nancy AC-Zodiac CNAB 4-27 (0-7, 1-6, 1-6, 2-8)
Riposa: Plebiscito Padova
Classifica: Plebiscito Padova 3, Zodiac CNAB* 3, Grand Nancy AC 0.
* = una partita in più (deve osservare il turno di riposo)
Girone D
Pallanuoto Trieste-Keruleti TVE 18-12 (5-2, 5-2, 5-6, 3-2)
Riposa: EPlus CN Catalunya
Classifica: Pallanuoto Trieste* 6, EPlus CN Catalunya 0, Keruleti TVE 0.
* = una partita in più (deve osservare il turno di riposo)