Pallanuoto
Pallanuoto, Pro Recco e Brescia restano a punteggio pieno in Serie A1. Trieste travolta dalla Roma Vis Nova
Si completa la decima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, che vede proseguire a braccetto in testa a classifica a punteggio pieno Pro Recco e Brescia: i liguri passano per 11-23 in casa dell’Ortigia, mentre i lombardi sono corsari in trasferta contro il De Akker Team per 7-20.
Rinsalda la terza posizione, restando a -6, il Savona, che piega la Canottieri Napoli con lo score di 15-11, mentre resiste al quarto posto il Posillipo, vittorioso nell’anticipo di ieri per 11-14 in trasferta contro la Florentia, dato che Trieste viene sconfitta nettamente dalla Roma Vis Nova, che si impone per 17-10.
Giornata favorevole alle squadre capitoline, dato che vince anche l’Olympic Roma, la quale batte e scavalca la Nuoto Salerno, sconfitta per 14-12, con i campani che vengono anche agganciati dal Quinto, che si risolleva piegando nello scontro diretto in piena zona play-out il Telimar, sempre con lo score di 14-12.
SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026
Risultati 10ª giornata
Venerdì 28 novembre
RN Florentia-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 11-14
Sabato 29 novembre
Banco BPM RN Savona-AC Group Canottieri Napoli 15-11
Iren Genova Quinto-Telimar 14-12
CC Ortigia 1928-Pro Recco Waterpolo 11-23
De Akker Team-AN Brescia Team 7-20
Roma Vis Nova Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 17-10
Training Academy Olympic Roma-RN Nuoto Salerno 14-12
Classifica dopo 10 giornate
Pro Recco Waterpolo 30
AN Brescia Team 30
Banco BPM RN Savona 24
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 20
Pallanuoto Trieste 18
Roma Vis Nova Pallanuoto 14
Training Academy Olympic Roma 14
Iren Genova Quinto 13
RN Nuoto Salerno 13
De Akker Team 12
AC Group Canottieri Napoli 9
Telimar 9
CC Ortigia 1928 4
RN Florentia 0