Pallanuoto, le convocate dell’Italia per il raduno verso gli Europei: tornano Tabani e Marletta

Entra nel vivo il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana femminile di pallanuoto verso i Campionati Europei 2026, in programma a Funchal (Portogallo) dal 26 gennaio al 5 febbraio. Il Setterosa si radunerà al centro federale di Ostia dal 20 al 23 novembre sotto la guida del CT Carlo Silipo, che verrà affiancato dagli assistenti tecnici Mino Di Cecca e Marco Manzetti.

Da segnalare il rientro in gruppo dopo un anno di Chiara Tabani e Claudia Marletta, che insieme alle altre “veterane” Roberta Bianconi, Agnese Cocchiere e Dafne Bettini saranno il punto di riferimento per tante giovani in crescita che si stanno mettendo in mostra nel campionato italiano. Il secondo collegiale delle Azzurre si terrà poi a dicembre durante la sosta della Serie A.

“Effettueremo test atletici in palestra e in acqua: per valutare la condizione generale delle ragazze e programmare meglio il lavoro di avvicinamento agli Europei. In gruppo Marletta e Tabani, con l’inserimento di tante giovani: io credo che questo possa essere il mix giusto in questo 2026 e per avvicinarsi ovviamente alle Olimpiadi di Los Angeles dove speriamo di qualificarci il prima possibile. Bisogna lavorare a testa bassa con umiltà ma anche con la consapevolezza che possiamo raggiungere tutti gli obiettivi, senza grossi limiti“, dichiara Silipo al sito federale.

CONVOCATE RADUNO SETTEROSA

Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto), Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Paola Di Maria, Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Olimpia Sesena, Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi e Margherita Minuto (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Gaia Gagliardi, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Vittoria Sbruzzi, Beatrice Cassarà, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste).