Adriano Panatta senza mezzi termini: “Sinner è diventato quasi imbattibile, Alcaraz deve stare attento…”

Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD, ha analizzato quanto fatto da Jannik Sinner nel Masters1000 di Parigi. Il tennista italiano si è imposto nella finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ottenendo il primo titolo 1000 dell’annata e tornando al n.1 del ranking, sfruttando l’inaspettata eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz nel secondo turno dell’evento francese.

“Ha fatto il suo dovere perché era nettamente favorito dopo che era uscito Alcaraz. Ora lui è tornato numero uno anche se durerà poco, per un sistema diabolico che io non ho capito e non sono molto d’accordo“, ha dichiarato Panatta. Effettivamente, la classifica mondiale si regola sulle “scadenze” legate alle prestazioni del 2024 nel torneo specifico.

Questo significa che Sinner, vittorioso nel 2024 alle ATP Finals, avrà una “cambiale” di 1500 punti, rispetto ai 200 di Alcaraz, dal momento che l’anno passato vinse solo una partita a Torino. Allargando il discorso, l’ex giocatore nostrano ha fatto altre valutazioni sul tennis proposto da Jannik e anche sul rapporto con il proprio coach, Darren Cahill.

“Sinner sta sperimentando tante cose, continua a imparare ogni volta. Jannik ha giocato bene, non che prima non facesse palle corte o altro, ora lo fa molto di più. Serve anche meglio, anche l’atteggiamento in campo sembra più rilassato, ha la consapevolezza della sua forza, può scherzare con Cahill, ad esempio, cosa che non faceva prima. Lo screzio con il coach australiano? Non credo fosse così serio“, ha sottolineato.

E sul confronto con Alcaraz: “Ormai è diventato quasi imbattibile. Alcaraz può incorrere in una giornata storta e perdere come a Parigi, a Jannik al primo o secondo turno non capita mai. O perde in finale o si fa male, Carlos quindi deve stare attento: o è sempre concentrato o non lo batte più. Mi piacerebbe assistere a una finale tra loro a Torino“.