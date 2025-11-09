Novak Djokovic a -2 da Federer nella classifica di chi ha vinto più tornei della storia del tennis. E il record di Connors…

Il successo ottenuto ieri ad Atene contro Lorenzo Musetti, al termine di una battaglia che ha superato le tre ore di durata, arricchisce con un nuovo traguardo la strabiliante leggenda del fuoriclasse serbo Novak Djokovic e lo stimola ulteriormente verso il raggiungimento di nuovi obiettivi.

Il fuoriclasse serbo ha infatti vinto il titolo numero 101 nella sua carriera in singolare e ha così ulteriormente accorciato la distanza che al momento lo separa dallo svizzero Roger Federer, ritiratosi dall’attività agonistica dopo aver vinto la ragguardevole cifra di 103 tornei in singolare.

Il serbo, alla veneranda età di 38 anni, ha dichiarato di voler continuare a giocare con la partecipazione agli Slam come obiettivo primario e la voglia di provare a centrare nuovi obiettivi che ne rendano sempre più immortale la figura dal punto di vista dei record della storia di questo sport.

La conquista di altri due successi consentirebbe di raggiungere il rivale di tante battaglie, ma conoscendo la tempra e la voglia di mettersi in gioco dell’ex numero uno del mondo appare quasi naturale pensare che il prossimo obiettivo possa essere quello di provare ad eguagliare il record stabilito dal giocatore che ha vinto il maggior numero di tornei in singolare, l’americano Jimmy Connors con 109 successi.

LA CLASSIFICA DI CHI HA VINTO PIÙ TORNEI ATP

Jimmy Connors 109

Roger Federer 103

Novak Djokovic 101

Ivan Lendl 94

Rafael Nadal 92

John McEnroe 77

Rod Laver 75

Ilie Nastase 64

Bjorn Borg 64

Pete Sampras 64